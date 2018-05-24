"ABD'nin Kudüs adımı sağlıklı bir karar değildi"

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci, Suudi Arabistan'ın her zaman Filistin'in yanında olduğunu belirterek, "ABD tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması hiçbir zaman sağlıklı bir karar değildi." dedi. Türk ve Suudi gazetecilerin bir araya geldiği, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) düzenlediği Türkiye-Suudi Arabistan Medya Buluşması Paneli'nde "İlişkilerin Gelişmesinde Medyanın Rolü" başlıklı oturum yapıldı. Oturumun moderatörü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, bölgede "Batılıların, İslamofobi diye bir şey çıkardığını" dile getirdi. Akarca, "Tabii dinimizi bilmiyorlar ve çok saptırarak, çok farklı taraflara çekerek çok farklı yorumlar yapıyorlar. Diğer farklı algı operasyonlarıyla olsun, fiziki operasyonlarla olsun coğrafyamızı değiştirmeye, bizi daha fazla etki altına almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Hireyci ise Akarca'nın "Suudi Arabistan'da da bu gerçeğin farkına varılıyor mu?" sorusu üzerine söz aldı.

Ortadoğunun çok alevli bir bölge olduğunu, çok çetrefilli ve zor sorunlar yaşandığını vurgulayan Hireyci, şöyle devam etti: "Bu çetrefilli konulardan biri de 70 yıldır işgal altındaki Filistin. Arap halkları ve hükümetleri herkes kendi imkanları dahilinde bu konuyla alakalı olarak kendi ellerinden gelen gayreti gösterdiğine inanıyor. Suudi Arabistan da bu konuda Filistin'e destek veriyor. İslam ülkelerinin inisiyatif göstermesi çok önemli. Biz barış istiyoruz, bölgenin istikrarından yanayız." Suudi Arabistan'ın Filistin davasına yönelik ortaya koyduğu inisiyatifin önemli bir adım olduğunu ancak karşılığını bulamadığını söyleyen Hireyci, son dönemde bölgede çok şeyin değiştiğini belirtti. Büyükelçi Hireyci, "Hepimiz gördük ki bölgede birçok değişken söz konusu. Özellikle de uluslararası siyasete baktığımızda ABD'nin siyasetinde de bir değişiklik söz konusu. Zira ABD tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması hiçbir zaman sağlıklı bir karar değildi. Diğer tüm Müslüman ülkeler tarafından da kınandı. Uluslararası kararlara saygı gösteren her ülke buna karşı geldi." yorumunu yaptı.

Hireyci, İstanbul'da bu konuda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararların çok önemli olduğunu kaydetti. Bazılarının, Suudi Arabistan'ın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin gerçeğe dayanmayan tezler ortaya koymaya çalıştığına işaret eden Hireyci, böyle hususların algılanmasında vatandaşların farkındalık içinde olmasının, medyanın rolünün ve gerçeği olduğu gibi yansıtan analizlerin yapılmasının çok önemli olduğunu anlattı. Hireyci ayrıca, Mekke ve Medine'de kilise inşa edileceğine ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Vatikan bizzat bu yönde herhangi bir çaba olmadığına dair bir açıklama yaptı. Vatikan'dan Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan bir heyet söz konusu ancak bu çok normal bir şey. Zira Suudi Arabistan bir süreçten geçmekte, bir açılım döneminden geçmekte. Açılım konusuna inanmış ve gelişmişlikten yana bir liderimiz var." diye konuştu. - "Mekke, Medine bizim için Suudi Arabistan, Riyad, Cidde demek"

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu da Suudi Arabistan'ın kutsal mekanlara ev sahipliği yapmasından dolayı Türkiye için ayrı bir önemi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de, Suudi Arabistan'a yönelik en ufak bir saldırı ya da tehdidin, en az Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak algılandığını belirtti. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanların kendilerini en çok kutsal topraklarda huzurlu hissettiğini dile getiren Kartoğlu, "Mekke, Medine bizim için tek başına iki şehir değil; bizim için Suudi Arabistan demek, Riyad demek, Cidde demek. Riyad'a yönelik bir füze saldırısı olduğu haberi geçilince, sanki bu Mekke ve Medine'ye geliyormuşçasına herkes aynı şekilde endişe ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Kartoğlu, son zamanlarda Suudi Arabistan'ın bazı konularda birtakım yeniliklere gittiğine değinerek, "Batı dünyasına kendini anlatmak, Batının istediklerini yapma konusundaki bu heves ve düşünce, Müslümanlarla ilişki kurma, diğer Müslüman ülkelere ve milletlere de kendini anlatma konusunda keşke aynı derecede olsaydı." dedi.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ramazan ayına ve bayrama aynı günlerde başlaması konusundaki arzusunu da dile getiren Kartoğlu, bunun iki ülke için oldukça önemli olduğunu kaydetti. Kartoğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin, basında yer alan asılsız haberlere ilişkin medyayı bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, bu mekanizmanın da iyi çalışması gerekliliğine dikkati çekti. Medya ile iletişimin sağlanması konusunda Arap dünyasında yeterince bağlantının olmadığını söyleyen Kartoğlu, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında medya konusunda iletişim eksikliği bulunduğunu savundu. Kartoğlu, iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması ve iletişim eksikliğini giderebilmesi için gerekli bağlantının oluşturulması gerektiğini vurguladı. - "Türk halkı mukaddes şehirlere oldukça bağlı" Kartoğlu'nun ardından yeniden söz alan Büyükelçi Hireyci, Türk halkının mukaddes şehirlere oldukça bağlı olduğu ve bu bölgelerin korunması konusunda özel hassasiyet gösterdiğini anlattı. Ülkesinin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İİT zirvesine katılım düzeyi konusunda eleştirildiğini hatırlatan Hireyci, önemli olanın zirveden çıkan sonuç bildirisi ve ülkelerin ortak tutum sergilenmesi olduğunu belirtti.