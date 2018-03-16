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ABD'nin Kudüs kararının 100. günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs kararı 100. gününde Gazze'de protesto edildi

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı 100. gününde Gazze'de protesto edildi.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze'deki Ebyad Camisi önünde toplanan onlarca Filistinli, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi.

Gösteride konuşan Hamas'ın Kudüs İşleri Dairesi Müdürü Ahmed Ebu Halibe, "100. gününde ABD'nin kararına karşı buradayız. Bu toprakların sahibi olduğumuzu, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde yasal hak sahibi olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Kudüs'teki Filistinlilere seslenen Ebu Halibe, İsrail'e karşı ayaklanmaya devam etme çağrısında bulunarak, "Bu münasebetle Filistin'deki kutsal mekanları savunmayı sürdüreceğimizi bir kez daha gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Halibe, İslam ülkelerine de seslenerek, "Kudüs'ü ve Filistin topraklarını Yahudileştirmeye çalışan İsrail'e karşı mücadelesine devam etmesi için Filistin halkına destek olma" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Kudüs

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