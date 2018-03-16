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ABD'nin Kudüs kararının 100. günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto eden göstericilere müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının 100. gününde düzenlenen protestolara müdahalesinde 6 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki çeşitli bölgelerde 6 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Kudüs

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