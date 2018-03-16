ABD'nin Kudüs kararının 100. günü

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararının 100. gününde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin ulusal ve İslami fraksiyonları, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesinin 100. gününde "öfke cuması" adıyla gösteri yapma çağrısı üzerine Ramallah, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahale sırasında kullandığı gerçek ve plastik merminin isabet etmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı, 107 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti.