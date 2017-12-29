BERLİN (AA) - ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi.

Almanya Filistinli Kadınlar Birliği tarafından ABD'nin Berlin Büyükelçiliği önündeki Pariser Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çok sayıda kadın ve çocuk katıldı.

Mumlar yakan ve Mescid-i Aksa'nın bir maketini meydana koyan göstericiler, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistinli çocuklara özgürlük” yazan dövizler açtı.

Göstericiler, İsrail tarafından gözaltına alınan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Burada yapılan konuşmada, Filistinlilerin haklarının ihlal edildiği belirtilerek, işgalci İsrail devletinin Filistin halkına acımazsızca saldırdığı vurgulandı.

ABD'nin, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararını geri alması gerektiğini ifade edilen konuşmada, uluslararası toplumun Filistinlileri desteklemesi ve işgalci İsrail'in durdurulması çağrısında bulunuldu.

Gösteri şiir ve marşların okunmasıyla son buldu.

(AA)