Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararının Filistin meselesi için bir "armağan" olduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi'nde Kudüs'ün geleceği ve Filistin meselesinin gelişimi temalı sempozyum düzenlendi.

Şubki, sempozyumdaki konuşmasında, bölgedeki çatışmalar ve dünyanın onlarla meşguliyeti nedeniyle Filistin'in ikincil bir mesele olarak değerlendirilmeye başlandığını kaydederek, "ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararı, Filistin meselesini, yeniden ön plana taşıdı. Bu durum Filistin meselesi için bir armağan." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda "yüzyılın anlaşması" ismiyle dile getirdiği girişime işaret eden Şubki, "ABD yönetimi, 'yüzyılın anlaşması' çerçevesinde İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi için Arap ve Müslüman ülkelerini teşvik etmek ve Kudüs meselesini bu anlaşmadan sonraya ertelemek istedi. Böylece Filistin meselesi zarara uğrayacaktı. Uluslararası toplumun Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararını reddetmesiyle bu plan başarısız oldu." diye konuştu.