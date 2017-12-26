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ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 00:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki: - "ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararı, Filistin meselesini, yeniden ön plana taşıdı. Bu durum Filistin meselesi için bir armağan"

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararının Filistin meselesi için bir "armağan" olduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi'nde Kudüs'ün geleceği ve Filistin meselesinin gelişimi temalı sempozyum düzenlendi.

Şubki, sempozyumdaki konuşmasında, bölgedeki çatışmalar ve dünyanın onlarla meşguliyeti nedeniyle Filistin'in ikincil bir mesele olarak değerlendirilmeye başlandığını kaydederek, "ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararı, Filistin meselesini, yeniden ön plana taşıdı. Bu durum Filistin meselesi için bir armağan." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda "yüzyılın anlaşması" ismiyle dile getirdiği girişime işaret eden Şubki, "ABD yönetimi, 'yüzyılın anlaşması' çerçevesinde İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi için Arap ve Müslüman ülkelerini teşvik etmek ve Kudüs meselesini bu anlaşmadan sonraya ertelemek istedi. Böylece Filistin meselesi zarara uğrayacaktı. Uluslararası toplumun Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararını reddetmesiyle bu plan başarısız oldu." diye konuştu.

Şubki, ABD kararıyla Kudüs dosyasının uluslararası toplumun önüne sunulmasının, Müslüman, Arap ve dünya ülkelerinin desteği ve Birleşmiş Milletler (BM) vasıtasıyla Filistin yönetiminin "yüzyılın anlaşması" karşısında durması için bir vesile olduğunun altını çizdi.

"ABD artık barış görüşmeleri için dürüst bir ara bulucu değil." diyen Şubki, şunları söyledi:

"ABD yönetimi ile zıt düşmek Filistin yönetiminin seçimi değildi. Ancak bu durum, hem BMGK kararını veto eden hem de İsrail için mali, siyasi ve askeri destek sağlayan ABD'nin açıkça İsrail yanlısı tutumuyla dayatıldı."

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

(AA)

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