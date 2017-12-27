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ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, ABD'nin Kudüs kararına karşı uzun soluklu bir strateji oluşturulması gerektiğini belirtti

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Kudüs'ün Filistinlilerin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek, ABD yönetiminin burayı "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşılık üç aşamalı bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Meşal, Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) başkent Rabat'taki Genel Merkezi'nde konuştu.

PJD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meşal burada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla mücadele için yapılması gerekenleri üç adımda açıkladı.

Öncelikle Washington yönetimini söz konusu karardan vazgeçmeye mecbur bırakacak çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Meşal, "İkinci adım ise uzun soluklu bir strateji oluşturulmasıdır. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, Arap ve Müslüman ülkelerde söz konusu karara tepkilerin bir anlık hamasetten kaynaklandığını ve kısa sürede bu coşkunun söneceğini tahmin ediyor. ABD'nin kararı karşısındaki duruşun sürekli olması gerekiyor." dedi.

Meşal, son adım olarak Filistin'e yönelik destek kapsamındaki çalışmaların mümkün olan tüm alanlarda çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı. Meşal, "Filistin halkı son nefesine kadar direnişe devam edecektir. Çünkü Kudüs, onların kırmızı çizgisidir." diye konuştu.

Öte yandan Halid Meşal, Fas temasları kapsamında, muhalefet kanadında yer alan Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri İlyas el-Amari ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Fas'ın bir bütün halinde Filistin'in yanında olduğunu yineleyen Amari, "Filistin, ülkedeki farklı görüşlerin hemfikir olduğu bir mesele." ifadesini kullandı.

PJD'nin davetlisi olarak Fas'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Meşal, başkent Rabat'a dün öğleden sonra ulaşmıştı.

(AA)

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