HABER

ABD'nin Kuzey Kore'ye askeri operasyon düzenleyeceği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Amerikan medyası, Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir operasyon ihtimaline karşı hazırlık içinde olduğunu iddia etti - Pyongyang yönetiminin nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu ileri sürüldü - Pentagon Sözcüsü Albay Manning: - "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Kuzey Kore'ye askeri operasyon düzenleyeceğine ilişkin bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialar Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yalanlandı.

Amerikan CBS ve NBC televizyonlarının dün Pyongyang yönetiminin yeni bir balistik füze denemesine hazırlandığını duyurması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında artık masasında nükleer silah butonunun bulunduğunu ifade etmesi, Washington'da Kuzey Kore konusundaki tartışmaları gündemin en öne çıkan konusu haline getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kim Jong-un'a yanıt vermekte gecikmedi. Trump masasındaki nükleer düğmenin Kim'in düğmesinden daha büyük ve çalışabilir durumda olduğunu belirterek, Pyongyang'ı Twitter üzerinden tehdit etti.

Amerikan medyası da Pentagon'un Kuzey Kore konusunda hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.

Amerikan Fox News kanalı, Kuzey Kore'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmek üzere nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu iddiasını ortaya attı.

Fox News ayrıca Pentagon'da Kuzey Kore konusunda hazırlıkların arttığını ve Güney Kore'nin ev sahipliğini yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın ardından ABD yönetiminin elindeki seçenekleri tekrar değerlendireceğini kaydetti.

- Pentagon'dan açıklama

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konunun halen diplomasi ile çözülmesini beklediklerini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'ye tek taraflı saldırı düzenleyeceğini iddia eden haberleri yalanlayan Manning, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis'in (Savunma Bakanı Jim Mattis) de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır." diye konuştu.

- "Amerikan halkı Trump'ın zihni sağlığı konusunda endişelenmeli mi?"

Trump ile Kim arasındaki nükleer düğme polemiği gündemdeki yerini korurken nükleer gibi ciddi bir konunun konuşulması ABD'de Trump'ın başkanlık konusundaki salahiyetine yönelik kaygılara yol açtı.

Beyaz Saray basın brifinginde bir gazeteci, Sözcü Sarah Sanders'e "Bu nükleer tehditlerle ilgili paylaşımlardan sonra nükleer düğme konusunu bu kadar hafife aldığından dolayı Amerikan halkı Başkan'ın zihni sağlığı konusunda endişelenmeli mi?" sorusunu yöneltti.

Sanders bu soruya, "Başkan'ın ve bu ülke halkının Kuzey Kore liderinin akli sağlığı konusunda kaygılanması gerektiğini düşünüyorum. Tehdit eden o, yıllardır defalarca füze denemesi yapan o ve bu başkan (Trump) boyun eğecek, zayıf duracak bir başkan değil. Yapacağına söz verdiği şeyleri yapmaya bakar." yanıtını verdi.

- Güney Kore ile Kuzey Kore arasında iletişim hattının yeniden açılması

ABD'deki bu tartışmaların, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattının, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla bugün yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmasının ardından gelmesi de dikkati çekti.

Güney Kore, 2016'da Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'da ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı.

Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, geçen kasım ayında Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara yaşanabilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

Diğer yandan, Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirterek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore de 2 Ocak'ta, gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Canlı yayında açık açık anlattı! O da evli erkeklerle birlikte oldu

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

Üniversiteli kıza metro istasyonunda tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Halk oyunları ekibi Macaristan'a mı iltica etti! Kafa karıştıran açıklama

Halk oyunları ekibi Macaristan'a mı iltica etti! Kafa karıştıran açıklama

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı

Nevşin Mengü'den Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın fotoğrafına ilginç yorum

Nevşin Mengü'den Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın fotoğrafına ilginç yorum

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Polise pompalı tüfekle ateş açıldı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.