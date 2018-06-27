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"ABD'nin LNG piyasasındaki payı 5 yılda 5 kat artacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 04:14 | Son Güncelleme

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol: - "Çin'in doğalgaz tüketimi gelecek 5 yılda küresel talebin yüzde 40'ını oluşturacak. Bu genel olarak Çin hükümetinin mavi gökyüzü politikasından kaynaklanıyor" - "Tahminlerimize göre, gelecek 5 yılda küresel LNG ihracatındaki artışın yüzde 75'ini ABD sağlayacak. ABD'nin global LNG piyasasındaki payı, bu artışla birlikte yüzde 4'ten yüzde 20'ye yükselecek. Bunun ticaret, fiyatlar, enerji güvenliği ve jeopolitiği açısından önemli sonuçları olacak" - "Benim beklentim ticaret alanındaki anlaşmazlıkların LNG ihracatını önemli derecede etkilemeyeceği yönünde"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, ABD'nin doğalgaz üretimi ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının çok hızlı şekilde yükseldiğini belirterek, "Tahminlerimize göre, gelecek 5 yılda küresel LNG ihracatındaki artışın yüzde 75'ini ABD sağlayacak. ABD'nin global LNG piyasasındaki payı, bu artışla birlikte yüzde 4'ten yüzde 20'ye yükselecek. Bunun ticaret, fiyatlar, enerji güvenliği ve jeopolitiği açısından önemli sonuçları olacak." dedi.

Birol, Washington’da düzenlenen Dünya Doğalgaz Konferansı'nda, IEA'nın küresel doğalgaz piyasasını değerlendiren yıllık raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Küresel doğalgaz piyasasını gelecek yıllarda 3 önemli faktörün şekillendireceğini anlatan Birol, bunları Çin’in dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı haline gelmesi, ABD'nin doğalgaz üretimi, LNG ihracatındaki hızlı artış ve imalat sektörünün doğalgaz talebinde lider konumuna yerleşmesi olarak sıraladı.

Global doğalgaz tüketiminin 2023'e kadar özellikle Çin'den gelen talebin etkisiyle yıllık ortalama yüzde 1,6 artacağına işaret eden Birol, "Çin'in doğalgaz tüketimi gelecek 5 yılda küresel talebin yüzde 40'ını oluşturacak. Bu genel olarak Çin hükümetinin mavi gökyüzü politikasından kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

- ABD'nin LNG piyasasındaki payı

ABD'nin doğalgaz üretimi ve LNG ihracatının da son yıllarda çok hızlı yükseldiğini dile getiren Birol, küresel doğalgaz üretimindeki mevcut artışın yarısına yakınının ABD'den geldiğini vurguladı.

Birol, "Tahminlerimize göre, gelecek 5 yılda küresel LNG ihracatındaki artışın yüzde 75'ini ABD sağlayacak. ABD'nin global LNG piyasasındaki payı, bu artışla birlikte yüzde 4'ten yüzde 20'ye yükselecek. Bunun ticaret, fiyatlar, enerji güvenliği ve jeopolitiği açısından önemli sonuçları olacak." diye konuştu.

Son olarak, doğalgaza yönelik talepte yaklaşık 10 yıldır lider konumunda bulunan elektrik sektörünün yerini imalat sektörüne bırakacağına dikkati çeken Birol, gelecek 5 yılda doğalgaz tüketimindeki artışın yüzde 40'ının imalat sektöründen kaynaklanacağını bilgisini verdi.

- "Ticari anlaşmazlıkların LNG ihracatını etkilemesini beklemiyorum"

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Kanada arasındaki ticari gerilimlerle ilgili soruların yönetildiği Birol, "Benim beklentim ticaret alanındaki anlaşmazlıkların LNG ihracatını önemli
derecede etkilemeyeceği yönünde." ifadesini kulandı.

Birol, öte yandan, doğalgaz şirketlerinin dikkat etmesi gereken iki önemli faktörün fiyat ve metan gazı salınımı olduğunu belirterek, doğalgaz piyasalarına yönelik olumlu görünümün bu iki konuda başarı sağlanmazsa bulutlanabileceğini söyledi.

Doğalgaz fiyatlarının kayda değer yükselmesinin piyasa payının düşmesine neden olabileceğini ifade eden Birol, özellikle yükselen ve gelişen ülkelerin diğer enerji kaynaklarına yönelmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Birol, ayrıca doğalgaz üretimi nedeniyle yılda 76 milyon ton metan gazının atmosfere karıştığına dikkati çekerek, bu miktarın yarısının hiçbir yeni teknolojiye ihtiyaç olmadan önlenebileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin doğalgaz IEA Başkanı Fatih Birol LNG

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