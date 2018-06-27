"ABD'nin LNG piyasasındaki payı 5 yılda 5 kat artacak"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, ABD'nin doğalgaz üretimi ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının çok hızlı şekilde yükseldiğini belirterek, "Tahminlerimize göre, gelecek 5 yılda küresel LNG ihracatındaki artışın yüzde 75'ini ABD sağlayacak. ABD'nin global LNG piyasasındaki payı, bu artışla birlikte yüzde 4'ten yüzde 20'ye yükselecek. Bunun ticaret, fiyatlar, enerji güvenliği ve jeopolitiği açısından önemli sonuçları olacak." dedi.

Birol, Washington’da düzenlenen Dünya Doğalgaz Konferansı'nda, IEA'nın küresel doğalgaz piyasasını değerlendiren yıllık raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Küresel doğalgaz piyasasını gelecek yıllarda 3 önemli faktörün şekillendireceğini anlatan Birol, bunları Çin’in dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısı haline gelmesi, ABD'nin doğalgaz üretimi, LNG ihracatındaki hızlı artış ve imalat sektörünün doğalgaz talebinde lider konumuna yerleşmesi olarak sıraladı.

Global doğalgaz tüketiminin 2023'e kadar özellikle Çin'den gelen talebin etkisiyle yıllık ortalama yüzde 1,6 artacağına işaret eden Birol, "Çin'in doğalgaz tüketimi gelecek 5 yılda küresel talebin yüzde 40'ını oluşturacak. Bu genel olarak Çin hükümetinin mavi gökyüzü politikasından kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.