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ABD’nin Louisiana eyaletinde İsrail’i boykot eden şirketlere yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Louisiana Valisi John Bel Edwards, İsrail'i boykot eden şirketlere, kamu ihalelerinden iş verilmesini yasaklayan kararnameyi imzaladı - Kararnameye göre Louisiana eyaletinde kamu ihalelerinden iş alan şirketler, İsrail’i boykot eden herhangi bir faaliyete katılmadığını ve yaptıkları sözleşme süresince de İsrail’i boykot etme faaliyetine katılmayacağına dair bir taahhüt imzalayacak, İsrail’e yönelik boykotu destekleyen şirketlerin eyaletle iş sözleşmeleri varsa iptal edilecek

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Louisiana eyaletinde, İsrail’i boykot eden şirketlere, kamu ihalelerinden iş verilmesi yasaklayan kararname onaylandı.

Louisiana Valisi Demokrat John Bel Edwards, İsrail ve İsrail’in kontrol ettiği bölgelere yönelik boykot yapan şirketlere, kamu ihalelerinden iş verilmemesini öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, özellikle İsrail’in Filistin’deki katliam ve işgal faaliyetlerine karşı dünya çapında İsrail’i boykot etmeyi teşvik eden "Boykot, Tecrit, Yaptırım" BDS Hareketi'ni hedef alan ifadeler yer aldı.

Kararnameye göre Louisiana eyaletinde kamu ihalelerinden iş alan şirketler, İsrail’i boykot eden herhangi bir faaliyete katılmadığını ve yaptıkları sözleşme süresince de İsrail’i boykot etme faaliyetine katılmayacağına dair bir taahhüt imzalayacak, İsrail’e yönelik boykotu destekleyen şirketlerin eyaletle iş sözleşmeleri varsa iptal edilecek.

Vali Edwards, kararname ile ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük müttefiki ve bölgedeki tek demokrasidir. İsrail ile olan geçmişe dayalı dostluğumuz hem ABD’ye hem de eyaletimize sayısız fayda sağlamıştır. İsrail’i boykot etmek bu dostluk ilişkisine zarar verme girişimidir. Louisiana’nın da İsrail’i boykot etmenin yasak olduğu ABD’nin 25 eyaleti arasına katılmasından son derece mutluyum.” ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik boykot faaliyetlerine katılan şirketlere kamu ihalelerinin verilmesini yasaklayan eyaletler arasında Maryland, Arizona, Kuzey Carolina, Pennsylvania, New Jersey ve Ohio gibi büyük eyaletler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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