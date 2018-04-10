ABD'nin New Jersey eyaletindeki yangın

NEW YORK (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde dün meydana gelen ve bir Türk restoranının da bulunduğu binada çıkan yangının, aynı binanın en alt katındaki depo bölümünde başlayıp tüm binayı kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.
New Jersey eyaletinin Edgewater bölgesindeki Beyoğlu Restoran'ın sahibi Murat Öztürkoğlu, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalar yaptı.
Öztürkoğlu, söz konusu yangının, 4-5 farklı kiracının yer aldığı ve kendilerinin de bulunduğu binanın en alt katındaki depo bölümünde pazartesi günü yerel saatle 18.00 sularında çıktığını belirtti.
- Can kaybı ve ağır yaralı yok
Yangının kendi restoranlarının içinde başlamadığını ifade eden Öztürkoğlu, "Yangın, bizim restoranımızda değil, binanın depo bölümünde başladı ve çok kısa süre içinde tüm binayı sardı. Dolayısıyla bizim bölümümüze de ulaşan yangın, restoranımızı kullanılamaz hale getirdi. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı ve ağır yaralanmanın olmamasıdır." dedi.
Bölgede görev yapan itfaiye ve polis yetkilileriyle kısa süre önce görüştüğünü anlatan Öztürkoğlu, yangının sebebinin henüz tam olarak bulunamadığını söyledi.
Çalışanlarının yangında mahsur kalan diğer dükkanlardaki kişilere hemen yardım ettiğini belirten restoran sahibi, bu vesileyle birçok kişiyi dumandan etkilenmeden dışarı çıkarma fırsatı bulduklarını kaydetti.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın'ın olayın hemen ardından bölgeye gelerek kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Öztürkoğlu, "Bu zor günümüzde devletimizi yanımızda görmekten çok büyük memnuniyet ve onur duyduk." diye konuştu.
Dün çıkan ve binanın ikinci katındaki dans okulundan bazı öğrencilerin balkondan atlaması sonucunda hafif yaralanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınmıştı.
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