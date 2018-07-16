ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin bölgedeki etkileri

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari'yi başkent Beyrut'taki cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti.
Ensari, Avn'a İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ABD'nin tek taraflı olarak ayrıldığı İran nükleer anlaşması çerçevesindeki gelişmeler ile Tahran'ın ABD'nin kararının etkilerini ele almak için yürütülen temaslarla ilgili bilgilerin de yer aldığı mektubunu iletti.
Ensari ayrıca Avn'a ülkesinin Suriye krizinde siyasi anlaşmaya varılması için harcadığı çabalara ilişkin bilgi verdi.
Görüşmede Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise ABD'nin Lübnan'ın bölgedeki istikrarın köşe taşlarından biri olarak gördüğü ve kitle imha silahlarından arındırmaya katkıda bulunan İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini dile getiren Avn, İran nükleer anlaşmasını imzalayan diğer devletlerin anlaşmayı sürdürmedeki kararlılıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.
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