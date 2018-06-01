ABD'nin Talibanla müzakereleri

- ''Taliban'ın bazı yöneticileriyle görüşmeler devam ediyor''

Nicholson, ''Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barışın sağlanması için örgütle bazı kanallar üzerinden gizli görüşmeler sürüyor.'' açıklamasında bulunmuştu. \

Orgeneral Nicholson, üç gün önce Kabil'den video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Afganistan'daki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Nicholson'un bu ifadeleriyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisinde başarısızlığını örtmeye çalıştığı iddia edilen açıklamada, yabancı güçler ülkeden çekilmediği müddetçe hiçbir görüşmenin sonuç vermeyeceği belirtildi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ''Bizim barış görüşmeleri için çizdiğimiz yol haritası bellidir, her şey ortadadır.'' denildi.

KABİL (AA) - Afganistan'daki Taliban örgütü, ABD'nin Afganistan'daki Komutanı John Nicholson'un "barışın sağlanması için örgütle bazı kanallar üzerinden gizli görüşmelerin sürdüğü" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Öte yandan yaklaşık bir sene önce Afganistan hükümeti ile barış anlaşmasına imzalayan Hizbi İslami Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Amin Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın bazı yöneticileriyle barış için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Taliban'dan henüz somut bir adım atılmadığını ifade eden Kerim, görüşmelerin sonuçlanmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.

Molla Resul'un başını tuttuğu Taliban'ın ayrılıkçı grubu sözcüsü Molla Mennan Niyazi ise barış müzakereleri kapsamında kendileriyle görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

- Devlet Başkanı Gani'nin koşulsuz barış önerisi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, şubatta başkent Kabil'de düzenlenen ''Kabil Süreci'' konferansında, ülkede 16 yılı aşkın devam eden çatışmaları sonlandırmak amacıyla yapılması planlanan barış müzakerelerinin önünü açmak için Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yapmıştı.

Gani, Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri önerisinde bulunmuştu.

