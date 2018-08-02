"ABD'nin tavrı zorba bir anlayışı yansıtmakta"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararını tepki göstererek, "ABD'nin bu tavrı hem hukuka hem de diplomasiye taban tabana zıt olup, zorba bir anlayışı yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Söz konusu kararın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine neden olacağını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin baş mimarı FETÖ elebaşı uzun yıllardır Pensilvanya'da yaşamaktadır. Ülkemizde büyük bir kaosa yol açmak için her türlü ihanetin içinde yer alan, acımasızlığa başvuran bu hainin iadesi için uluslararası hukuk temelinde ülkemiz tarafından atılan bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. İçişleri ve Adalet bakanlarımızın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, iki ülkenin ortak çıkarları için ciddi düzeyde sorun doğurmaya yol açacak bu yaptırım kararını şiddetle reddettiğimizi belirtmek isteriz. Türkiye, dış dünyaya karşı tarihten gelen onurlu yürüyüşü ve ilkeli duruşundan asla taviz vermeyecektir. Büyük Türkiye müreffeh ve güçlü olma yolundaki adımlarını kararlılıkla devam ettirecektir."

