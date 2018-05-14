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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir" - "ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır" - "Filistin topraklarında yaşanması muhtemel olaylar konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu kritik günde (14 Mayıs), can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyet azami düzeyde gösterilmelidir"

Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukukun
en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal
gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmeyi tercih ettiğini gösterdiğini belirtti.

"ABD'nin insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu
adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal
ettiğini, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar verdiğini ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybettiğini" ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini
defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının
yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı
Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir.
Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır."

- İsrail'e itidalli davranma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin devleti ile dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında
duracağını, haklı davasında Filistinli kardeşlerini asla yalnız
bırakmayacağını vurguladı.

Filistin topraklarında bugün yaşanması muhtemel olaylar
konusunda İsrail yönetimini sorumlu ve itidalli davranmaya davet
eden Erdoğan, bu kritik günde, can kayıplarının önlenmesi için gerekli hassasiyetin azami düzeyde gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

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