ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak uluslararası hukukun

en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal

gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmeyi tercih ettiğini gösterdiğini belirtti.

"ABD'nin insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu

adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal

ettiğini, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar verdiğini ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybettiğini" ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini

defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının

yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir. Tarih ve insanlık vicdanı

Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir.

Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır."