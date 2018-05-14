ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, ABD Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Bu karar, işgalci İsrail Devletini ve onun işgalci uygulamalarını, katliamlarını, baskılarını ve yayılmasını cesaretlendirici yeni bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) açık ve net olarak tepkisini ortaya koyan kararına rağmen ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusundaki ısrarını şiddetle reddettiklerini bildirdi.

"Bu karar, işgalci İsrail devletini ve onun işgalci uygulamalarını, katliamlarını, baskılarını ve yayılmasını cesaretlendirici yeni bir adımdır." ifadelerini kullanan Arslan, bütün bu provakatif gelişmelere rağmen dünyanın, İsrail'in, Filistin ve Kudüs'ü işgaline karşı kararlı duruşunun son derece önemli olduğunu belirtti.

Arslan, Kudüs'ün üç kutsal din için önemli, Filistin devletinin de ebedi başkenti olduğunu anımsatarak, İsrail'in işgalini kesin bir dille reddettiklerini, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasını istediklerini bildirdi.