ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, ABD Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Bu karar, işgalci İsrail Devletini ve onun işgalci uygulamalarını, katliamlarını, baskılarını ve yayılmasını cesaretlendirici yeni bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) açık ve net olarak tepkisini ortaya koyan kararına rağmen ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusundaki ısrarını şiddetle reddettiklerini bildirdi.
"Bu karar, işgalci İsrail devletini ve onun işgalci uygulamalarını, katliamlarını, baskılarını ve yayılmasını cesaretlendirici yeni bir adımdır." ifadelerini kullanan Arslan, bütün bu provakatif gelişmelere rağmen dünyanın, İsrail'in, Filistin ve Kudüs'ü işgaline karşı kararlı duruşunun son derece önemli olduğunu belirtti.
Arslan, Kudüs'ün üç kutsal din için önemli, Filistin devletinin de ebedi başkenti olduğunu anımsatarak, İsrail'in işgalini kesin bir dille reddettiklerini, başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasını istediklerini bildirdi.
Filistin halkının, büyük geri dönüş sloganıyla yapılan geri dönüş yürüyüşü ve eylemlerini desteklediklerini ifade eden Arslan, işgalci İsrail devletinin bu yürüyüşe karşı sergilediği baskı, yıldırma ve silahlı saldırılarını lanetlediklerini kaydetti.
Filistin halkına zulmedenlerin başarıya ulaşamayacağını ve Filistin halkının işgalcileri kendi topraklarından kovarak 70 yılı aşkın süren hasretin sona ereceğini belirten Arslan, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak ABD'nin bu hareketine karşı bütün dünyayı, sessiz kalmayarak tepkisini ortaya koymaya çağırdı. Arslan, şunları kaydetti:
"Devletleri, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, meslek kuruluşlarını, mazlum ve yiğit Filistin halkına dayanışmaya davet ediyoruz. ABD'nin haksız, hukuksuz, saldırgan ve provakatif tutumuna karşı tavır almaya ve tepki koymaya davet ediyoruz.
Türkiye'nin bir bütün olarak ABD'nin oldubittisine karşı Filistin ve Kudüs davasına sahip çıkmaya ve destek vermeye artarak devam etmesi, ABD ve İsrail'in bu oldubitti tavrını engelleyerek geri adım attıracaktır. Türkiye'nin ve halkının bu desteği tarihi öneme sahiptir. Bu desteği bütün gücüyle devam ettirmelidir. Gerek dünyayı gerek Türkiye'yi, ABD'nin elçiliğini taşıma eylemlerine ve İsrail'in işgaline karşı demokratik tepkisini ortaya koyarak hep birlikte protesto etmeye davet ediyoruz."
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay
Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi
Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum