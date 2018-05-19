ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Cezayir'de protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.
Başkent Cezayir'de ülkenin İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi tarafından düzenlenen Kudüs'e ve Gazze'ye destek gösterisine katılan protestocular "Kudüs kırmızı çizgidir, Cezayir normalleşmeyi reddediyor" yazılı pankartlar taşıdı.
Gösteriye katılan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arap ve Müslümanlar olarak kaderimiz Filistin davasına bağlıdır. Bu Siyonist oluşum birbirimizle ayrı kalmamız, dağınık durmamız ve kendimizle çatışma halinde olamamız için kalbimize ve mukaddesatımıza saplanmıştır." dedi.
Mukri, Filistin özgürleşmedikçe milletin istikrarı, refahı ve kalkınmayı bulamayacağını dile getirdi.
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