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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına Malatya'da tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına Malatya'da tepki

Malatya'da, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi.

Kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi avlusunda yatsı namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi.

"Mescid-i Aksa onurumuzdur" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Eyüp Sultan Camisi İmamı Talha Toğrulca, Mescid-i Aksa topraklarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Toğrulca, "Filistinliler bugün, ümmeti Muhammet adına, hepimiz adına orada bir savunma yapıyor. 2 milyon Gazzeli kardeşimiz büyük dönüş yürüyüşünde sadece ve sadece kendi topraklarını savunmuyor." dedi.

Yaşanan süreçte Müslümanlara büyük görevler düştüğünü dile getiren Toğrulca, Müslümanlar yeniden güçlendiklerinde Mescid-i Aksa'yı tekrar İslam topraklarına katacaklarını kaydetti.

Gruptakiler dua edilmesinin ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Yusuf Taş Camisi Kudüs Malatya protesto

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