ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Konsolosluk önünde toplanan grup adına konuşan Sema Akyol, emperyalist ABD'nin kararını kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün çok sayıda Filistinlinin sürgünde yaşadığını belirten Akyol, şunları kaydetti:

"Milyonlarca Filistinliyi adeta açık bir cezaevinde yaşamaya mahkum eden İsrail, yaklaşık 7 bin Filistinliyi hapishanelerde tutsak etmektedir. Müslümanlar olarak diyoruz ki küresel zulmün ve adaletsizliğin bu kadar ayyuka çıktığı ve sözün kar etmediği durumda keskin bir bilinçle başımıza getirilmeye çalışılan bütün oyunların farkın olmak zorundayız. Şunu hatırlatmak isteriz ki bugün ve önce de tarihte bir Filistinli ve Filistin vardı, bugünden sonra da Filistinli, Filistin ve Müslümanlar olacaktır."

Basın açıklamasının ardından grup, "Katil Amerika Filistin'den defol" sloganları attı.

