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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Taksim'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşların katıldığı "İşgale Karşı Ses Ver" eylemiyle, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto ediliyor - Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösterilen protesto, sivil toplum kuruluşu yetkililerinin konuşmalarıyla devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Taksim'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşların katıldığı, "İşgale Karşı Ses Ver" eylemiyle ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto ediliyor.

"İşgale Karşı Ses Ver" adıyla düzenlenen protesto için Taksim Tünel’de toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşlar, pankart açıp Türk ve Filistin bayrakları ile buradan Galatasaray Meydanı’na yürüyüşe geçti.

Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösteren gruptakiler, tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Galatasaray Lisesi önünde tamamlanan yürüyüşün ardından, protesto eylemi sivil toplum kuruluşu yetkililerinin açıklamalarıyla devam ediyor.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

- Taksim'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşların katıldığı "İşgale Karşı Ses Ver" eylemiyle, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto ediliyor - Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çok sayıda Filistinlinin şeh

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"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi

"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi
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"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi

"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi
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"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi

"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi
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"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi

"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi
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"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi

"İşgale Karşı Ses Ver" eylemi
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