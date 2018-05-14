ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'da iki devletli çözümü yok eden ve mazlum Filistin halkının katledilmesine yol açan Kudüs kararının, ABD için yüz karası olarak tarihe geçeceğini belirtti.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına ilişkin, Türkçe, İngilizce ve Arapça bir mesaj paylaştı.
Abdullah Gül, mesajda, "Başkan Trump'ın Ortadoğu'da iki devletli çözümü yok eden ve mazlum Filistin halkının katledilmesine yol açan Kudüs kararı, Amerika için yüz karası olarak tarihe geçecektir." ifadesini kullandı.
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