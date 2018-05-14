ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

İSTANBUL (AA) - Taksim'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşların katıldığı, "İşgale Karşı Ses Ver" eylemiyle ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi. "İşgale Karşı Ses Ver" adıyla düzenlenen protesto için Taksim Tünel’de toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri ve vatandaşlar, "Kudüs Müslümanlarındır" yazılı pankart açıp Türk ve Filistin bayrakları ile buradan Galatasaray Meydanı’na yürüyüşe geçti. Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösteren gruptakiler, "Kudüs özgür oluncaya dek", "Mekke bizim kalbimiz, Kudüs bizim göz bebeğimiz" yazılı döviz taşıyıp sık sık tekbir getirdi. Gruptakiler, "Katil İsrail işbirlikçi ABD", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" "Cenk, cihat, şehadet", Hamas'a selam, direnişe devam", "İslam ümmeti, kabul etmez zilleti", Vur vur Hamas vur, İsrail'i vur", "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Siyonist elçilik kapatılsın", "Mehmetçik Aksa'ya", şeklinde İsrail aleyhine sloganlar attı.

Galatasaray Lisesi önünde tamamlanan yürüyüşün ardından konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bugün toprağa şehitlerin verildiğini söyledi. Yıldırım, kanlarının damla damla Mescid-i Aksa'yı, Filistin topraklarını suladığını kaydederek, "Bir düştük, bir dirildik. Artık yeryüzünün her yerinden akın akın, oluk oluk Kudüs'e yöneldi ve diyoruz ki 'Ey Kudüs Allah adına şehit olmaya hazırız'. Büyük şeytan Amerika küçük uşağı Trump'ı göndermiş, Kudüs'te Büyükelçilik açmış. İsrail'de sevinç çığlıkları atarak silahsız, barışçıl gösteri yapan Filistinlileri katletmiş." dedi. İsrail ve ABD'nin meydanı boş bulduklarını aktaran Yıldırım, "Nasıl Gazze konvoyuyla geldiysek nasıl Mavi Marmara'yla geldiysek bundan sonra da uçaklarımızla geliriz, canımızla geliriz, malımızla geliriz, kanımızla geliriz. Ve diyoruz bundan sonra 'Mehmetçik Kudüs'e'. Bu zalim Trump var ya Müslümanların uyanmasına sebep oldu. Şimdi İslam Birliği kuruluyor. Sokaklarda, evlerde Kudüs konuşuluyor. Bana Selahaddin Eyyübi dönemi hatırlattı. Kudüs her yerde konuşulmaya başlandı. Selahaddin Eyyübi komutan oldu. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı asker oldu, Haçlıların zulmünden Filistin'i kurtardı. Şimdi de Siyonizm'in zulmünden Filistin'i kurtarmaya hazır mıyız?, Malımızı, canımızı, kanımızı Mescid'i Aksa için vermeye hazır mıyız?" diye konuştu.

Yıldırım, çok sayıda gencin şehit olmak istediğini anlatarak, şöyle devam etti: "Buna sebep oldu. Bu dönem uyanış dönemidir, bu dönem mücadele dönemidir. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi isteklerimizi söylüyoruz. Acilen bütün İslam ülkeleri İsrail'in büyükelçiliklerini, konsolosluklarını topraklarından kovmalıdır. Burada da bu şeref Türkiye'nin olsun. Bugünden tez yok İsrail'in büyükelçiliği ve konsolosluğu hemen kapatılsın. Sizden bir söz alacağım. Ramazan, bayram veya başka bir günde bu zalimler ara veriyorlar mı Müslüman öldürmeye? Peki biz Müslümanlar bu ramazan günlerinde niye tatil yapıyoruz? Müslümanlar ölürken uyumak, gaflet içinde kalmak bize yakışır mı? Onun için yarın da böyle öldürmeye devam ederlerse bizden haber bekleyin. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğunu kuşatacağız ramazan boyunca" AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da İstanbul'dan küresel hırsızlara seslendiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin üzerinden elini çek, toprağımızın üzerinden elini çek. Yeter yüzyıldır bu ümmete çektirdiğiniz. Yüzyıldır çektirdiğiniz bu çileler artık yeter." dedi.

Verecek bir çakıl taşlarının kalmadığı kaydeden Çamlı, "Ey beyaz adam! Senin bizi tehdit ettiğin en son nokta 'öldürürüm' diyorsun ya o bizim her duamızda var. Ya Rab bize şehadet nasip eyle diye... Ey beyaz adam! Senin bu öldürme tehditlerinden korkmuyoruz. Beyaz adam kulağını aç bizi iyi dinle. Binlerce vatandaşı, ümmet adamını öldürmen, 80 milyonu öldürmeden bu topraklara giremeyeceksin. Asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Memur sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ise "dünyanın bütün emperyal güçlerinin İsrail denilen korsan Siyonist terör çetesini desteklerini" aktardı. Esen, dünyanın en büyük güçlerinin bunu desteklerken Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın ise tek başına ümmetin sessiz bakışları arasında yokluklara direndiğini kaydederek, şunları söyledi: "Aksa mahzun, ümmeti çağırıyor. Neredeyse yüzyıldır en acımazsız saldırılara, katliamlara, soykırımlara karşı direniyor. Devasa bir hapishaneye dönüştürülmesine karşın Filistin direniyor. Kurşuna da işkenceye de hapse de direniyor. Bu iman oldukça Filistin düşmez."