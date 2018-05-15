ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdülvahap Ekinci, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını şiddetle kınadı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetini, aldığı ‘Kudüs’ kararı nedeniyle sert bir dille eleştirerek, "Bir avuç Siyonistin elinde kukla haline gelen, milyarlarca Müslümanı yok sayan ABD, tüm Müslümanların sabrını fazlasıyla taşırmıştır. ABD’nin bu uygulaması Müslüman olsun, olmasın dünyayı hiçe saydığının en açık ifadesidir. Bir cahil cesareti ile İsrail’in kuruluş yıldönümünde ABD tarafından İsrail’e sunulan bu kanlı hediyeyi Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği olarak şiddetle kınıyoruz. ABD’ye bu anlamsız adımı atma cesareti veren İslam dünyası bilmelidir ki, eğer biz Müslümanlar olarak dostumuzu, düşmanımızı bilmez ve tüm mukadderatımızı ABD gibi gayrimüslimlere teslim edersek, alacağımız mükafat sadece kan ve gözyaşı olacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Söz konusu durumu kabullenmiyoruz"

Tüm Müslüman devletlerinin, Amerika ve İsrail hükümetinin bu tavrına karşı sessiz kalmamaları yönünde çağrıda bulunan Ekinci, şunları dile getirdi: