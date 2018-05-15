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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

UMAD Başkanı Abdülvahap Ekinci, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını tel'in etti

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdülvahap Ekinci, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını şiddetle kınadı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetini, aldığı ‘Kudüs’ kararı nedeniyle sert bir dille eleştirerek, "Bir avuç Siyonistin elinde kukla haline gelen, milyarlarca Müslümanı yok sayan ABD, tüm Müslümanların sabrını fazlasıyla taşırmıştır. ABD’nin bu uygulaması Müslüman olsun, olmasın dünyayı hiçe saydığının en açık ifadesidir. Bir cahil cesareti ile İsrail’in kuruluş yıldönümünde ABD tarafından İsrail’e sunulan bu kanlı hediyeyi Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği olarak şiddetle kınıyoruz. ABD’ye bu anlamsız adımı atma cesareti veren İslam dünyası bilmelidir ki, eğer biz Müslümanlar olarak dostumuzu, düşmanımızı bilmez ve tüm mukadderatımızı ABD gibi gayrimüslimlere teslim edersek, alacağımız mükafat sadece kan ve gözyaşı olacaktır." ifadelerini kullandı.

-"Söz konusu durumu kabullenmiyoruz"

Tüm Müslüman devletlerinin, Amerika ve İsrail hükümetinin bu tavrına karşı sessiz kalmamaları yönünde çağrıda bulunan Ekinci, şunları dile getirdi:

“Ramazan arifesinde, çevresi mübarek kılınmış Kudüs topraklarında işgalci İsrail tarafından şehit edilen her ferdin kanı, ABD ve bu işe destek veren ülkelerin eline bulaşmıştır. Terörü bir politika haline getiren devlet görünümlü bu oluşumların sonunu getirecek olan Müslümanların azmi, dayanışması ve çabasıdır. Söz konusu durumu Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği olarak kabullenmiyoruz. Tüm Müslümanlara ve Müslüman devletlere bu gelişmeye karşı seslerini yükseltmenin gereğini hatırlatıyor, dünya genelinde itibarı giderek kaybolan ve bu gibi girişimlerle kendini güçlü gibi göstermeye çalışan ülkelerden çekinmeden hakkı söylemeleri ve Hakk’ın yanında durmaları gerektiğini hatırlatıyoruz."

-"Sessiz kalanlar ahirette mahcup olacaklardır”

"Filistin elbette işgalcilerin zulmünden kurtulacaktır” diyen Ekinci, "Önemli olan bu süreçte Müslümanlar olarak yaptıklarımızla kime fayda sağladığımızdır. Şüphe yok ki tarih, bütün yaşananları öncesi ve sonrasıyla yazacaktır. Sessiz kalanlar ahirette Rableri huzurunda rezil ve mahcup olacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” görüşünü paylaştı.

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Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması "ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasına tepkiler"

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