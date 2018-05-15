ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

Doğru, İsrail'in katliamlarına ABD başta olmak üzere birçok devletin ortak olduğunu, ABD ve İngiltere'nin İsrail’in hamisi olduğunu dile getirdi.

ABD ve İsrail'e karşı İslam aleminin ciddi bir duruş sergilemediğini, bu durumun da daha cüretkar adımlara neden olduğunu vurgulayan Doğru, "Bir buçuk milyar Müslüman sekiz milyonluk İsrail’i tükürse boğar. Korkmayın, Allah aşkına cesur olun. Siz gereğini yapmazsanız bu milletin içerisinden İsrail’e ve dünyanın tüm zalimlerine haddini bildirecek yiğitler çıkacaktır." dedi.

Doğru, şöyle konuştu:

"ABD ve İsrail’in bu kararları göstere göstere uygulamaları karşılarında ciddi bir mukavemet göremedikleri içindir. Kim ne derse desin İsrail, bu coğrafyanın doğal bir üyesi değil bir işgalcidir. İsrail ile her türlü ilişki siyonist teröre destek olmak, akan kana ortak olmaktır. ABD ve İngiltere, İsrail'in hamisidir. Siyonist İsrail ile barış ve adalet kelimelerinin yan yana gelmesi mümkün değildir. İsrail'e söz söylemek gereksizdir. İsrail sözden anlamaz, ancak güçten anlar."

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel ise Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs’ün Müslümanlar için kutsal olduğunu, bu toprakların İsrail ve destekçilerine bırakılmayacağını ifade etti.

Öncel, "Kudüs uğruna nasıl ki yıllardır Filistinli kardeşlerimiz canlarını veriyorsa Türkiyeli Müslümanlar da canlarını vermek için mücadele verecektir. Bunu Mavi Marmara da gösterdik. Bu dava bir partinin veya bir STK'nın davası değil, bu dava yeryüzündeki bütün Müslümanların davasıdır." diye konuştu.

