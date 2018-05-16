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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: - "Büyükelçiliğin taşınmasını protesto etmek, seslerini dünyaya duyurmak isteyen masum sivillerin katledilmesini, Türkiye, İslam alemi ve insanlık adına kabul etmek mümkün değildir"

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Büyükelçiliğin taşınmasını protesto etmek, seslerini dünyaya duyurmak isteyen masum sivillerin katledilmesini, Türkiye, İslam alemi ve insanlık adına kabul etmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kudüs kararını kınamasına rağmen, ABD'nin inat ve ısrarla bu tahrike imza attığını belirtti.

ABD'nin İsrail ile insanlık suçuna ortak olduğunu vurgulayan Demiröz, şöyle devam etti:

"Büyükelçiliğin taşınmasını protesto etmek, seslerini dünyaya duyurmak isteyen masum sivillerin katledilmesini, Türkiye, İslam alemi ve insanlık adına kabul etmek mümkün değildir. Mübarek ramazan ayı öncesi ABD'nin ve İsrail'in, bölgedeki sorunları daha da kötüleştirmeye sebep olacak bu girişimlerini şiddetle kınıyoruz."

Demiröz, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her zaman Filistin’in yanında olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin halkı özgürlüğüne kavuşuncaya, işgal altındaki vatanlarını korumak için verdikleri mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağız. Onların sesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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