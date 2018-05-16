ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı kınandı. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırısı kınandı. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, İsrail aleyhinde slogan attı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, burada yaptığı açıklamada, insanlığın dün tarihin gördüğü en ahlaksız katliamlardan birine şahit olduğunu belirterek, "Her zaman yaptığı gibi mübarek ramazan ayı arifesinde zalim ve terörist İsrail devletinin cinayetleri neticesinde 60 Filistinli kardeşimiz şehit düştü, 3 bine yakın kardeşimiz yaralandı. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ümmeti Filistin meselesi konusundaki haklı ve meşru müdafaasından vazgeçiremeyecekler. Bu lanetlenmiş İsrail Devleti'nin yapmış olduğu terör saldırısını lanetliyoruz." diye konuştu. Partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmediklerini söyledi.

Amerika ve İsrail'in barışın şehri olan Kudüs'ü kana bulamasını uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetlediklerini aktaran Kılıç, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir." dedi. Basın açıklamasına AK Parti ve MHP'li partililer, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - Zonguldak Zonguldak'ta, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Gülay, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. "Bu girişim bizim için yok hükmündedir." diyen Gülay, "ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir." dedi. Gülay, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişimin, Orta Doğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini dile getirdi.

- Bartın AK Parti Bartın İl Başkanlığı tarafından İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırısı kınandı. AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Şadırvan Camisi önünde yaptığı açıklamada, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemeyeceğini söyledi. ABD ve İsrail'in, coğrafyanın göz bebeği ve barışın şehri mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetlediklerini dile getiren Kalaycı, "Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD'nin de sorumluluğu vardır.' dedi. Partililerin Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldığı basın açıklamasında İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - Bolu Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Türkiye hukuksuzluğa karşı, dönem dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." diye konuştu.

Doğanay, İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacaklarını belirtti. Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - Karabük Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmayacağını söyledi. Altınöz, Filistin ve Filistinlilerin asla yalnız olmadığını vurgulayarak, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - Kocaeli Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından İzmit Anıtpark'ta organize edilen etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları, MHP ve BBP ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve Filistin bayrağı ile üzerinde "Özgür Kudüs" ve "Mescid-i Aksa Bizimdir" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, tekbir getirip, Filistin lehine sloganlar attı. AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İslam'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinlilerin, onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini kan ağlayarak takip ettiklerini dile getiren Eryarsoy, "İsrail'in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." şeklinde konuştu. Program, basın açıklamasının ardından sona erdi.

- Düzce Düzce'de Cedidiye Camisi önünde toplanan grup, tekbirler getirip, İsrail aleyhine sloganlar atarak Anıtpark Meydanı'na geldi. Burada konuşma yapan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmediklerini söyledi. Filistin'de insanların şehit edilmesinin artık sona ermesi gerektiğini ifade eden Keskin, "İsrail'e, böyle devam etmesi halinde eninde-sonunda akıttığı masum kanlarla boğulacağını hatırlatırız." dedi. Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

- Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Sakarya, Kocaeli ve Düzce AK Parti il başkanlıklarınca, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırması protesto edildi

1 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

2 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

3 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

4 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

5 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

6 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

7 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

8 / 9 ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki