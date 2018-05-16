ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

İSTANBUL (AA) - İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AY-Bir) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı katliamı kınadı.

Prof. Dr. Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün İslam dünyasının onur ve şerefi olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğine işaret ederek, Kudüs'ün statüsünün ise Filistin halkı ve İslam dünyasının hassasiyetle takip ettiği ve taviz veremeyeceği bir konu olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in başrolünü üstlendiği gelişmelerin dünya barışına ve istikrarına vurulan bir darbe olduğunu aktaran Balcı, "AY-Bir olarak, ABD Başkanı Trump'ın, başta Müslümanlar olmak üzere üç semavi dinin mensupları için kutsal olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının son derece yanlış, haksız, provokatif ve kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptığı bu vahim hatayı, hemen bu skandal kararın alındığı Aralık 2017 başında belirterek, bu emrivakinin bölge barışına verilecek en büyük zarar ve uygulamalar olacağı