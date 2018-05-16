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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:20 | Son Güncelleme

AY-Bir Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı: - "Silahsız insanlara karşı, çocuk, yaşlı, kadın demeden ve hedef gözetmeksizin yapılan bu katliam ve orantısız güç kullanımı karşısında, birkaç yaban ördeği katledilse ayağa kalkan Batılı kamuoyu ve devletler nerededir?"

İSTANBUL (AA) - İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AY-Bir) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı katliamı kınadı.

Prof. Dr. Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün İslam dünyasının onur ve şerefi olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğine işaret ederek, Kudüs'ün statüsünün ise Filistin halkı ve İslam dünyasının hassasiyetle takip ettiği ve taviz veremeyeceği bir konu olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in başrolünü üstlendiği gelişmelerin dünya barışına ve istikrarına vurulan bir darbe olduğunu aktaran Balcı, "AY-Bir olarak, ABD Başkanı Trump'ın, başta Müslümanlar olmak üzere üç semavi dinin mensupları için kutsal olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının son derece yanlış, haksız, provokatif ve kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptığı bu vahim hatayı, hemen bu skandal kararın alındığı Aralık 2017 başında belirterek, bu emrivakinin bölge barışına verilecek en büyük zarar ve uygulamalar olacağı

hususunu hatırlattıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail bu skandal kararı o toprakların asıl sahipleri olan Filistin halkının tepki göstereceğini bile bile maalesef uygulamaya koymuştur. İsrail devleti, her gün yeni boyutlar

kazandırdığı Filistin'deki hukuksuzluğu ve işgali, bu duruma sadece demokratik gösterilerle tepki gösteren Filistin halkına karşı katliama dönüştürmüştür. Bunların neticesinde bir günde

aralarında hunharca katledilen 8 aylık Leyla bebeğin de olduğu 60'a yakın masum insan
İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit edilmiş, 3000'e yakın Müslüman Filistinli kardeşimiz de

yaralanmıştır. Silahsız insanlara karşı, çocuk-yaşlı-kadın demeden ve hedef gözetmeksizin yapılan bu katliam ve orantısız güç kullanımı karşısında, birkaç yaban ördeği katledilse

ayağa kalkan Batılı kamuoyu ve devletler nerededir? Dünyanın gözü önünde arsızca gerçekleşen insanlık dışı vahşeti hiçbir şekilde kabul etmek
mümkün değildir. Filistin halkını ve Kudüs’ün statüsünü kabul etmeyen, hukuk tanımayan bu uygulamalardan ve bunlara karşı demokratik tepkilerini göstermeye çalışan Filistin halkına karşı yapılan katliamlardan başta BM, ABD olmak üzere sessiz ve seyirci kalan tüm
ülkeler
ve kuruluşlar sorumludur. İnsanlık tarihine kara bir leke, 'kanlı pazartesi' olarak geçecek
olan bu katliamın faili İsrail, ortağı ise ABD'dir."

Tüm dünyanın, özellikle Müslüman ülkelerin, eli kanlı zalimlere karşı onurlu ve yiğitçe bir direniş gösteren Filistin halkının yanında olduğunu daha güçlü bir şekilde ve somut olarak

göstermesi gerektiğini aktaran Balcı, "Filistin'de yapılan haksızlıklar, katliamlar ve zulmün karşısında bütün
dünya artık kınama yerine İsrail'e karşı yaptırım ve uygulamaları ortaya koymak zorundadır. BM Güvenlik Konseyi de İslam İşbirliği Teşkilatı gibi acilen toplanarak duruma müdahale
etmelidir. AYBİR olarak, Filistin halkına yapılan utanç
verici bu uygulama ve katliamları kınıyor ve bu zulmün faili İsrail’in ve arkasındaki ABD'nin
de tarih önünde sorumlu olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
israil İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AY-BİR) Başkanı Kudüs

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