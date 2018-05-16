ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırı, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Beşiktaş Levent'teki başkonsolosluğun bulunduğu binanın önünde toplanan ve ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, "Filistin için mücadeleye devam" yazılı pankart açtı.

AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'e taşımasını Gençlik Kolları olarak şiddetle kınadıklarını söyledi.

Filistinlilerin, onurlu davalarını savunurken İsrail güvenlik güçleri tarafından şehit edilişini üzüntüyle takip ettiklerini belirten Büyükgümüş, "ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." dedi.

Büyükgümüş, bölgedeki krize çözüm arama çabalarının sürdüğü bir dönemde alınan bu kararın, ABD'yi daha sonra yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutacağını kaydederek, "Kendi vatanlarında özgürce, güven ve refah içinde yaşayacakları güne kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından başkonsolosluk önüne, üzerinde "Filistin'e destek, İsrail'e telin" yazılı siyah çelenk bıraktı.