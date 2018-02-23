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ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın yeni binada çalışmaya başlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

- Kudüs'ün Arnona bölgesinde

Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, söz konusu karardan büyük memnuniyet duyduğu belirtilmişti.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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