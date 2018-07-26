ABD'nin Türk yargısına müdahalesine tepkiler

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerine ilişkin "ABD makamlarının, benim tüm seviyelerde paylaştığım hususi tavsiyeleri duymaması talihsizdir." açıklamasında bulundu.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mesajım açık ve netti. Hiç kimse Türkiye'nin tehditlere boyun eğmesini beklemesin ve bir müttefik olarak ABD'nin bize karşı tehditlere başvurmaması gerekir. ABD makamlarının tüm seviyelerde paylaştığım hususi tavsiyelerimi duymaması talihsizdir. " ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı " şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda, NATO ittikafının üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti. Pence, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'i derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." diye konuşmuştu.