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"ABD'nin uluslararası yalnızlığı artıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 03:10 | Son Güncelleme

Hamas, ABD'nin konseyden ayrılmasını "uluslararası yalnızlığının arttığının bir göstergesi" olarak yorumladı - Sözcü Sami Ebu Zuhri: - "(ABD'nin) İsrail terörüne verdiği desteği ve Filistin halkına yönelik işlediği suçları meşru göstermesi artık mümkün değil"

Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılmasını "uluslararası yalnızlığının arttığının bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılması uluslararası yalnızlığının arttığını gösteriyor çünkü İsrail terörüne verdiği desteği ve Filistin halkına yönelik işlediği suçları meşru göstermesi artık mümkün değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzenlediği ortak basın toplantısında, BM İnsan Hakları Konseyinin ismine layık olmadığını belirterek ülkesinin konseyden ayrıldığını açıklamıştı.

Konseyde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydeden Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargısının olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Pompeo da konseyin "insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırdığını" ileri sürerek, İsrail'e BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan eleştirilerin "ikiyüzlülük olduğunu" savunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise "Genel Sekreter (Antonio Guterres), ABD'nin İnsan Hakları Konseyinde kalmasını tercih ederdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BM İnsan Hakları Konseyi Hamas

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