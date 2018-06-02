ABD'nin veto ettiği tasarıyı Genel Kurula taşıma seçeneği Kuveyt'in masasında

Haley'nin tek taraflı olmakla eleştirdiği tasarıda bütün şiddet olaylarını kınadıklarını belirten Otaibi, ABD'nin tasarısının ise İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırdığını, İsrail'in Gazze'deki ihlallerini görmezden geldiğini ve tasarıda Gazze ablukasının kaldırılmasından hiç bahsedilmediğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde biri Kuveyt'in, diğeri ABD'nin sunduğu iki tasarının da başarız olmasının ardından Kuveyt Büyükelçisi Otaibi, "BM Genel Kuruluna gitmeyi düşüneceğiz." dedi.

ABD, Güvenlik Konseyine sunduğu Gazze'deki şiddet olaylarından sorumlu tuttuğu Hamas'ın kınanmasını istediği tasarısına ise hiçbir ülkeden destek alamadı. Konseyde tasarıya destek vermek için el kaldıran tek üye, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley oldu.

Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto eden ABD, BM Güvenlik Konseyini İsrail-Filistin sorunu konusunda yine kilitledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, ABD'nin veto ettiği Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı BM Genel Kuruluna götürmeyi düşündüklerini söyledi.

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da BM Güvenlik Konseyinin kilitlenmesinin hayal kırıklığı yarattığını ve ABD'nin her platformda İsrail'e kalkan olmasından son derece üzüntü duyduğunu belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya'nın İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki ülkenin liderlerini Moskova'ya davet ederek zirve düzenlemeye hazır olduğunu aktardı.

Nikki Haley ise BM Güvenlik Konseyinde çoğunluğun Hamas yerine İsrail'i suçlamayı tercih ettiğini belirterek, BM'nin İsrail'e karşı önyargılı olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Üç kez revize edilen ve "sulandırıldığı" belirtilen tasarıda daha önce Filistin halkı için uluslararası koruma talep edilirken son taslakta Filistinli sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemlerin değerlendirilmesi" çağrısı yapılıyordu.

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD'nin tasarısında, Gazze'den İsrail'e atılan ve sivil altyapıya zarar veren roket saldırılarının ''en güçlü şekilde kınanması'' isteniyordu.

BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye'nin girişimiyle hazırlanan ve Trump’ın bu kararına karşı çıkan ''İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri” başlıklı karar tasarısı BM Genel Kuruluna taşınmış ve ABD'nin tehditlerine rağmen 128 ülke tarafından desteklenerek kabul edilmişti.

