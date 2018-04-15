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ABD’nin vurduğu tesisler uydudan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

ABD medyası, Pentagon tarafından vurulan üç askeri tesisinin uygu görüntülerini yayınladı.ABD, Fransa ve İngiltere Cuma gecesi Suriye’de bazı hedeflere yönelik hava saldırı gerçekleştirmişti.

ABD medyası, Pentagon tarafından vurulan üç askeri tesisinin uygu görüntülerini yayınladı.
ABD, Fransa ve İngiltere Cuma gecesi Suriye’de bazı hedeflere yönelik hava saldırı gerçekleştirmişti. ABD medyası, Pentagon tarafından vurulan üç askeri tesisinin uygu görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında, hedeflere gönderilen 105 füzenin gerçekleştirdiği yıkım görülüyor.

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