ABD’nin vurduğu tesisler uydudan görüntülendi

ABD medyası, Pentagon tarafından vurulan üç askeri tesisinin uygu görüntülerini yayınladı.

ABD, Fransa ve İngiltere Cuma gecesi Suriye’de bazı hedeflere yönelik hava saldırı gerçekleştirmişti. ABD medyası, Pentagon tarafından vurulan üç askeri tesisinin uygu görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında, hedeflere gönderilen 105 füzenin gerçekleştirdiği yıkım görülüyor.