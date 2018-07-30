ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

İSTANBUL (AA) - Dünya Beşten Büyüktür Derneği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki açıklamalarını protesto etti.

Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve imzasının yer aldığı "Dünya artık yalnız değil", "BM yeniden yapılandırılmalı", "Böyle gitmez, bu düzen değişecek", "BM'de temsiliyet eşit olmalı", "Herkes sussa da biz susmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Erdal Güler, açıklamasında, bugünlerde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ABD'li yetkililerin "uluslararası nezaketi hiçe sayan, Türkiye hukukunu tanımayan, çirkin ve seviyesiz bir üslupla Türkiye'yi tehdit eden" açıklamalarına şahit olduklarını söyledi.

Hiç kimsenin Türkiye'ye ve yüce Türk yargısına talimat veremeyeceğini kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"ABD'li yetkililerin tutuklu bulunan ve adli süreci devam eden bir kişiyi bahane ederek sorumsuz ve haddini aşan açıklamaları asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Bahsedilen kişi bağımsız olarak yargılanması devam eden binlerce sanıktan sadece birisi. Bağımsız ve tarafsız olan Türk yargı ve adaleti önünde herkes eşittir. Yargılaması devam eden kişiler üzerinden bir ülkenin başka bir ülkeyi yatırımlarla tehdit etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bunlar ya Türk milletini tanımadılar ya da anlamadılar ama tanıdıklarına da anladıklarına da eminiz. Çünkü yakın tarihte 15 Temmuz'da verdiğimiz demokrasi mücadelesini unutmaları mümkün değil."