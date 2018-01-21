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ABD'nin yardım kısıtlamasına karşı “İnsanlık onuruna paha biçilemez” kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 03:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

- UNRWA: - “UNRWA, ABD hükümetinin, eşi benzeri görülmemiş bir uygulama ile fon kesintisine gitmesine, ‘İnsanlık onuruna paha biçilemez’ adlı uluslararası bir kampanya ile yanıt veriyor” - “Zor durumdaki milyonlarca Filistin mültecileri, yaşamlarını kurtaracak yardımlardan yoksun kalma riskiyle karşı karşıya. Önemli politik çalkantıların yaşandığı Ortadoğu’da, böylesi bir dönemde alınan bu fevri karar, Filistin mültecilerinin insan haklarının ihlaline neden olmakta, mağduriyetlerini hat safhaya

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), ABD'nin yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararı nedeniyle, "İnsanlık onuruna paha biçilemez” başlığıyla küresel bir kampanya başlattı.

UNRWA'nın Arapça ve İngilizcenin yanı sıra Türkçe de başlattığı küresel kampanyaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "UNRWA, ABD hükümetinin, eşi benzeri görülmemiş bir uygulama ile fon kesintisine gitmesine, 'İnsanlık onuruna paha biçilemez' adlı uluslararası bir kampanya ile yanıt veriyor.” denildi.

Açıklamada, ABD'nin yardımı kısıtlamasının milyonlarca Filistinli mülteci üzerinde ciddi etkilere yol açacağı belirtilerek, "Zor durumdaki milyonlarca Filistin mültecileri, yaşamlarını kurtaracak yardımlardan yoksun kalma riskiyle karşı karşıya. Önemli politik çalkantıların yaşandığı Ortadoğu'da, böylesi bir dönemde alınan bu fevri karar, Filistin mültecilerinin insan haklarının ihlaline neden olmakta, mağduriyetlerini hat safhaya çıkartmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

UNRWA'nın bu kampanyayla 500 milyon dolarlık bir fon sağlamayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Uygulamanın yaratacağı bu kriz esnasında, Filistin mültecileri insanlık onurlarını korumak için kolektif dayanışmamızı hak ediyor. Savunmasız insanların acil gıda yardımlarının karşılanması, çocukların eğitimi ile ailelerinin sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması gerekiyor.” denildi.

İnsanları UNRWA'ya bağış yapmaya davet edilen açıklamada, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da #İnsanlıkOnurunaPahaBiçilemez ve #UNRWAyaDestekVerin şeklindeki etiketlere (hashtag) destek verilmesi çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını ifade etmişti.

UNRWA, ABD'nin yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararı nedeniyle hizmetlerinden faydalanan milyonlarca Filistinlinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını duyurmuştu.

UNRWA Komiseri Pierre Krahenbühl, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin yardımlarını kesmesi, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki acil gıda ve diğer yardımlara ihtiyacı olan milyonlarca Filistinli mültecinin güven ve onurunu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Bunu sırasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile Suriye ve Lübnan takip ediyor.

(AA)

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