Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın 33 yıllık iktidarının tematik ve kronolojik bir sıralama ile ziyaretçilere sunulduğu ‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahları arasında sayılan Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına açılan, ‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ tarih ve sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Sergide 33 yıl süren Abdülhamid Han dönemine ait siyasi gelişmeler ile Osmanlı-Rus 93 Harbi ve Osmanlı-Yunan Harbi gibi askeri olaylar, tam boy ve yarım boy mankenler, orijinal yağlı boya tablolar, gravürler, üniforma ve silahlar, dönemin nişan ve madalyaları, dioramalar gibi 300 parça eser ve obje, bilgi panoları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

“Sergiyi uzatıp, uzatmayacağımız konusunda konuşuyoruz”

Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına hazırlanan sergiye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "4 sene önce açılmış bir müzeyiz. İlk defa kendi bünyemiz içinde sergi açıyoruz. Daha önce başka yerlerde farklı konularda sergiler açmıştık. İlk defa Abdülhamid’in vefatının 100’üncü yıldönümü vesilesiyle böyle bir sergi açma ihtiyacı hissettik. Şuana kadar yapılmış olan en geniş kapsamlı sergi oldu. Çok fazla bir ilgi var. Hala da devam ediyor. Sergiyi uzatıp, uzatmayacağımız konusunda konuşuyoruz. Tabii ki sergilerimiz bununla kalmayacak. Önümüzdeki ay Kut’ül amare var; Çanakkale Savaşları var, İstanbul’un fethi var. Sene sonuna kadar önemli yıldönümlerinde sergiler açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.