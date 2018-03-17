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‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ yoğun ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:25 | Son Güncelleme

Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın 33 yıllık iktidarının tematik ve kronolojik bir sıralama ile ziyaretçilere sunulduğu ‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ yoğun ilgi görüyor.Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahları arasında sayılan Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına açılan, ‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ tarih ve sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.Sergide 33 yıl süren Abdülhamid Han dönemine ait siyasi gelişmeler ile Osmanlı-Rus 93 Harbi ve Osmanlı-Yunan Harbi gibi askeri olaylar, tam boy ve yarım boy mankenler, orijinal yağlı boya tablolar, gravürler, üniforma ve silahlar, dönemin nişan ve madalyaları, dioramalar gibi 300 parça eser ve obje, bilgi panoları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.“Sergiyi uzatıp, uzatmayacağımız konusunda konuşuyoruz”Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına hazırlanan sergiye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "4 sene önce açılmış bir müzeyiz.

Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın 33 yıllık iktidarının tematik ve kronolojik bir sıralama ile ziyaretçilere sunulduğu ‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ yoğun ilgi görüyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahları arasında sayılan Sultan 2’inci Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına açılan, ‘Abdülhamid Han 100’üncü Yıl Anma Sergisi’ tarih ve sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.
Sergide 33 yıl süren Abdülhamid Han dönemine ait siyasi gelişmeler ile Osmanlı-Rus 93 Harbi ve Osmanlı-Yunan Harbi gibi askeri olaylar, tam boy ve yarım boy mankenler, orijinal yağlı boya tablolar, gravürler, üniforma ve silahlar, dönemin nişan ve madalyaları, dioramalar gibi 300 parça eser ve obje, bilgi panoları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

“Sergiyi uzatıp, uzatmayacağımız konusunda konuşuyoruz”
Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına hazırlanan sergiye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, "4 sene önce açılmış bir müzeyiz. İlk defa kendi bünyemiz içinde sergi açıyoruz. Daha önce başka yerlerde farklı konularda sergiler açmıştık. İlk defa Abdülhamid’in vefatının 100’üncü yıldönümü vesilesiyle böyle bir sergi açma ihtiyacı hissettik. Şuana kadar yapılmış olan en geniş kapsamlı sergi oldu. Çok fazla bir ilgi var. Hala da devam ediyor. Sergiyi uzatıp, uzatmayacağımız konusunda konuşuyoruz. Tabii ki sergilerimiz bununla kalmayacak. Önümüzdeki ay Kut’ül amare var; Çanakkale Savaşları var, İstanbul’un fethi var. Sene sonuna kadar önemli yıldönümlerinde sergiler açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Abdülhamid Han 33 sene bu ülkeyi idare etmiş, başında olmuş çok önemli bir şahsiyet"
Sergide özel ve hiçbir yerde görülmemiş eserlerin bulunduğunu belirten Nejat Çuhadaroğlu, şöyle konuştu:
“Sultan Abdülhamid Han ile ilgili çok özel, kendi şahsına ait ve daha önce hiçbir yerde görülmemiş, sergilenmemiş eserler alınca haliyle böyle bir sergi açma altyapısı oluştu. Ölümünün 100’üncü yılı da geldiği için ki çok önemli bu. Böyle bir sergi açmak ihtiyacı ve gerekliliği ortaya çıktı. Bir de tabii ki Abdülhamid Han hakikaten Osmanlı’nın son gerçek padişahı. 33 sene bu ülkeyi idare etmiş, başında olmuş çok önemli bir şahsiyet. Tabii ki de böyle bir şahsiyeti bu kadar zengin ve daha önce görülmemiş eşyalarıyla sergileme imkAnı bulduğumuz için çok gururluyuz.”

“Türkiye’nin diğer şehirlerinde sergilemeyi düşünüyoruz”
17 Mart Cumartesi günü sona erecek olan sergiyi Türkiye’nin başka şehirlerinde de sergilemeyi düşündüklerini ifade eden Çuhadaroğlu, “Serginin şuandaki adresleri bir takım kurum veya kuruluşların söyleyeceği sergi alanlarında, İstanbul’un diğer noktalarında, Türkiye’nin diğer şehirlerinde sergilemeyi düşünüyoruz. Bunlarla ilgili bir takım teklifler aldık, almaya da devam ediyoruz” dedi.
Sergide, Abdülhamid Han’ın şehzadelik dönemine ait iki adet murassa şehzade kılıcı, murassa baston kılıç, vatoz derili laz yatağanı, savatlı şaşka pala, kılıç, Peabody Martin marka 1872 model gümüş kabzalı, Yemen tarzı tüfek, savatlı çakmaklı kale tüfeği, Mauser tüfeği, altın işlemeli onlu tabanca, 38 kalibre altın işlemeli toplu tabanca ve Sultan Abdülhamid Han’ın Donanma-ı Hümayun’a hediye ettiği bir adet işaret tabancasıyla birlikte Sultan Abdülmecit ve amcası Sultan Abdülaziz’e ait eşyalar yer alıyor. Ayrıca, Mahmut Şevket Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa gibi dönemin önemli şahsiyetlere ait kişisel eşyalar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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