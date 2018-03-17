Abdülhamid Han’ın fotoğraf tutkusu film oldu

Fotoğraf tutkunu Sultan Abdülhamid Han döneminde oluşturulan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun hikayesi uzun metraj belgesel filme konu oldu. Kültür Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesinin katkılarıyla çekilen "Saraydan Bakmak" isimli filmin Yıldız Şale Köşkü’ndeki yapılan galası büyük ilgi gördü. Film, öğrencisinden akademisyenine kadar izleyen herkesten tam not aldı.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle, Ulu Hakan 2’nci Abdülhamid Han’ın fotoğraf sanatını öne çıkaran bir filme imza atıldı. Danışmanlığını Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan 2’nci Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü, yapımcılığını Ahsen Diner’in ve yönetmenliğini ise Ümran Safter’in yaptığı filmin gala gösterimi Yıldız Sarayı Şale Köşkü’nde yapıldı. Tanıtım programına akademisyenler, tarihçiler, öğrenciler ve birçok kesimden davetliler katıldı.

"Bu projede olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açıklamada "Vefatının 100’üncü yılı münasebetiyle Abdülhamid Han Hazretlerini rahmetle anıyoruz. Abdülhamid Han, her şeyden önce insana saygıyı ön plana çıkaran inançlara saygı noktasında büyük bir hassasiyet gösteren devlet adamı. Birçok yönüyle ön plana çıkan Abdülhamid Han, fotoğraflarla hayata farklı açıdan bakılabildiğini hatta fotoğraflarla şehrin yönetilebildiğini, şehrin tanıtıldığını bize net bir şekilde gösteriyor. O dönemlerin nasıl bir yaşayış tarzı olduğunu biz bugün fotoğraflardan görerek anlayabiliyoruz. Saygılı bir devlet adamını bugün farklı yönüyle ön plana çıkarmanın gerçekten mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Bu projede olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.