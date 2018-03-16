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Abdülhamid Han’ın torunları ADÜ’ye konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 08:17 | Son Güncelleme

Moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın yaptığı, Abdülhamid Han’ın torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı konferans gerçekleşti.Açılış konuşmasını yapan TÜGVA İl Temsilcisi Murat Gün yaşadığımız dönemde insan yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak yetiştirdiğimiz gençlerin dürüst, özgüvenli ve adaletli bireyler olmasının önemine işaret etti.

Abdülhamid Han’ın torunları ADÜ’ye konuk oldu

Moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın yaptığı, Abdülhamid Han’ın torunları Orhan Osmanoğlu ve Nilhan Osmanoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı konferans gerçekleşti.
Açılış konuşmasını yapan TÜGVA İl Temsilcisi Murat Gün yaşadığımız dönemde insan yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayarak yetiştirdiğimiz gençlerin dürüst, özgüvenli ve adaletli bireyler olmasının önemine işaret etti. Gün, bu noktada Abdülhamid Han’ı anlamanın her şeyi anlamaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak tarihimizi doğru bir şekilde idrak etmemizin önemine dikkat çektiği konuşmasında, tarihimizin gençler tarafından iyi öğrenilmesinin ülkemizin geleceği açısından değerli olduğunu söyledi.
Orhan Osmanoğlu Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dedesi Abdülhamid Han’ın ‘evrensel bir padişah’ olduğunu anlattı. Osmanoğlu, dedesinin ilime önem verdiğini, gelişime ve değişime ayak uydurmak için yurtdışındaki yapıyı ve işleyişi öğrenmeye çalıştığını belirtti ve “Abdülhamid Han, yurt dışında gördüğü yenilikleri Osmanlı’ya uyarlayarak birçok yeniliğe imza atmıştır.” dedi.
Orhan Osmanoğlu’nun kızı Nilhan Osmanoğlu günümüzde gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek, teknolojik gelişmeler sayesinde özgür bir düşünce ortamında daha geniş bir vizyonla hareket edebildiklerini söyledi. Osmanoğlu, geçmişimizi anlamaya çalışırken, tarihi ve kişileri yargılamamamız gerektiğini vurguladı.
Konferans, Fatma Köşger, Öğr. Gör. Hatice Bircan ve Murat Gün’ün konuşmacılara teşekkür belgesi ve Üniversitemiz hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.
Konferans sonrasında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’la yemekte bir araya gelen konuklar samimi bir ortamda bir süre sohbet etti.

Abdülhamid Han’ın torunları ADÜ’ye konuk oldu

Abdülhamid Han’ın torunları ADÜ’ye konuk oldu

Abdülhamid Han’ın torunları ADÜ’ye konuk oldu

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