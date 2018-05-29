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Abdülhamid'e saygı için tramvay hattının rayları yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'a saygı için Çemberlitaş'ta bulunan türbesinin önünden geçen tramvay hattındaki rayları yeniledi - Hattın, türbe önündeki bölümünün altyapısı, gürültü ve titreşimi minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak yeniden yapılırken, makinistin korna çalmak zorunda kalmaması için de ray hattının kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kuruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'a saygı için Çemberlitaş'ta bulunan türbesinin türbenin önünden geçen tramvay hattındaki rayları yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında Sultan 2. Abdülhamid'in, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in manevi şahsına hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yapılmasını istediği hatırlatıldı.

Açıklamada, bundan yola çıkılarak benzer bir saygıyı Sultan 2. Abdülhamit'in kendisine gösterme adına Çemberlitaş'ta bulunan türbesinin önünden geçen tramvayın çıkaracağı gürültü ve titreşimi en aza indirmeyi amaçlayan projenin tamamlandığı belirtildi.

- Makinistler korna kullanmayacak

Bölgedeki ray hattı altyapısının gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenilendiği, makinistin korna kullanmasına gerek kalmaması amacıyla ray hattının kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kurulduğu aktarılan açıklamada, "Abdülhamid Han türbesine gelen titreşimi minimum seviyeye indirmek için bölgedeki ray bağlantı elemanlarının daha az titreşim değerlerine sahip bağlantı elemanlarıyla değişimi yapılmıştır. Bu kapsamda birinci yolda 145 metre, ikinci yolda 161 metre hat revizyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca türbe önünde toplam 150 metre ray değişimi yapılmıştır. Bölgede ayrıca her iki yolda üstyapı ile beraber elektrik ve elektronik birimlerinin kablo altyapıları tamamen yenilenmiştir." ifadeleri kullandı.

Divanyolu Caddesi üzerindeki Türbedar Sokak ile Bab-ı Ali Caddesi arasında kalan 75 metrelik ray hattının bu bölümüne boylu boyunca zemine gömülü kırmızı renkli power led üniteleri döşenerek tramvay kavşak sinyalizasyonuna entegrasyon sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede tren geçişleri sırasında led ışıklı uyarı sistemi devreye girecek ve yayaları tren kornası olmaksızın görsel olarak uyaracaktır. Bu uyarı sistem tarafından, yavaş hareket etmek durumunda olan yaşlı, engelli, bebek arabalı vatandaşlarımızın dahi geçişini tamamlamasına fırsat verecek kadar erken yapılmaktadır. Ayrıca kırmızı renkte yanan power ledler ile dalgın ya da müzik dinleyerek yürümekte olan vatandaşlarımızın da tren geçişi sırasında dikkati çekilmektedir."

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İBB tramvay Türbe

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