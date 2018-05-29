Abdülhamid'e saygı için tramvay hattının rayları yenilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'a saygı için Çemberlitaş'ta bulunan türbesinin türbenin önünden geçen tramvay hattındaki rayları yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hicaz Demiryolları'nın Medine bölümünün inşası sırasında Sultan 2. Abdülhamid'in, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in manevi şahsına hürmeten gürültü ve titreşimin önüne geçilecek çalışmalar yapılmasını istediği hatırlatıldı.

Açıklamada, bundan yola çıkılarak benzer bir saygıyı Sultan 2. Abdülhamit'in kendisine gösterme adına Çemberlitaş'ta bulunan türbesinin önünden geçen tramvayın çıkaracağı gürültü ve titreşimi en aza indirmeyi amaçlayan projenin tamamlandığı belirtildi.

- Makinistler korna kullanmayacak

Bölgedeki ray hattı altyapısının gürültüyü minimum seviyeye indirecek malzemeler kullanılarak tamamen yenilendiği, makinistin korna kullanmasına gerek kalmaması amacıyla ray hattının kenarlarına ışıklı yaya uyarı sistemi kurulduğu aktarılan açıklamada, "Abdülhamid Han türbesine gelen titreşimi minimum seviyeye indirmek için bölgedeki ray bağlantı elemanlarının daha az titreşim değerlerine sahip bağlantı elemanlarıyla değişimi yapılmıştır. Bu kapsamda birinci yolda 145 metre, ikinci yolda 161 metre hat revizyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca türbe önünde toplam 150 metre ray değişimi yapılmıştır. Bölgede ayrıca her iki yolda üstyapı ile beraber elektrik ve elektronik birimlerinin kablo altyapıları tamamen yenilenmiştir." ifadeleri kullandı.