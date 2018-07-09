HABER

Abdulhamit Gül yeniden Adalet Bakanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:51 | Son Güncelleme

Yeni kabinede Adalet Bakanlığına Abdulhamit Gül getirildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Buna göre, Adalet Bakanlığına Gül getirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 12 Mart 1977'de doğan Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre serbest avukatlık yaptı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gül, 25. ve 26. Dönemde Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde MKYK'de yer alan Gül, AK Parti Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

19 Temmuz 2017'de 65. Hükümetin Adalet Bakanlığına getirilen Gül, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Gaziantep'ten milletvekili seçildi.

Abdulhamit Gül, evli ve üç çocuk babası.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Yeni Kabine

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.