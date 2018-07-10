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Abdulhamit Gül'ün anne ve babasının gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

65. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "Adalet Bakanı" olarak kabinede yer alması, Gül'ün Gaziantep'te yaşayan anne babasını gururlandırdı - Baba Cemil Gül: - "Oğlumuz ikinci kez Adalet Bakanlığına getirilmiş oldu. Bu ülkenin başkanlığından bekçisine kadar hepsi kutsal bir görevdir" - Anne Halise Gül: - "Televizyonda ismini duyunca çok mutlu oldum. Başkanımızdan Allah razı olsun"

GAZİANTEP (AA) - 65. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "Adalet Bakanı" olarak kabinede yer alması, Gül'ün Gaziantep'te yaşayan anne babası tarafından sevinçle karşılandı.

Anne Halise ve baba Cemil Gül, oğulları Abdulhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "Adalet Bakanı" olarak kabinede yer almasıyla büyük sevinç yaşadı.

Baba Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları yeni dönemde de sürdüreceğine olan inancını dile getirerek, oğlunun görevinin ülkeye, memlekete ve millete hayırlı olmasını istedi.

Yakın zamanda Türkiye'nin önemli bir seçim atlattığını ve seçimin kazanının Türkiye olduğunu belirten Gül, Türkiye'nin daha huzurlu ve refah dolu günlere kavuşacağını ifade etti.

Oğullarına her zaman güvendiklerini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Dün kabine açıklanırken hepimizde tatlı bir heyecan vardı. Televizyon ekranlarından anbean takip ettik ve Sayın Başkanımızın dualarına amin dedik. Akşam geç saatlerde kabine açıklandı ve bizim oğlumuz ikinci kez Adalet Bakanlığına getirilmiş oldu. Bu ülkenin başkanlığından bekçisine kadar hepsi kutsal bir görevdir. Bu ülkede yaşamak ve vatandaş olmak bir şereftir. Ben belki başkan oğlumu başka bir birime kaydırır diye bekliyordum ama oğluma aynı görevi verdi. Şu anda ortam kritik ve zor ama önemli olan zoru başarmaktır, kolayı herkes yapar. Demek ki Abdulhamit Gül yavrumuz geçmiş dönemde faydalı olmuş ki Başkanımız, Türkiye’miz için bu çok önemli görevi, Adalet Bakanlığı görevini yine bizim oğlumuza verdi. Biz çok heyecanlıyız ve çok mutlu olduk. Oğlumuza ve yeni kabinede görev alan diğer bakanlar ile komisyonlarda görev alacak bütün yetkililere, Allah'tan ihlaslı ve bereketli hizmetler diliyorum. Abdulhamit yavrumuza bu görevi uygun gören Sayın Başkanımıza medarı iftarımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, yolları açık olsun."

Anne Halise Gül de oğlunun çocukluk yıllarının hep ders çalışarak ve kendini geliştirerek geçtiğini bildirdi.

Oğluyla her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Gül, "Çocukluğunda çok farklı biriydi ve çok zekiydi. Anne ve babasını hiç üzmezdi. İlk ve orta okulda hep sınıf başkanlığını yaptı. Komşuları ve akrabaları tarafından çok sevilen biriydi. Allah kendisini mutlu etsin. Televizyonda ismini duyunca çok mutlu oldum. Başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

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