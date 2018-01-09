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Abdulkadir Selvi: Devletin gizli tanığı deşifre oldu; FETÖ kaçırmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 10:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 17-25 Aralık operasyonunda devletin gizli tanığı olan iki kişinin hâlâ ifadesinin alınmadığını belirterek FETÖ mensuplarının bu kişilerden biriyle irtibat kurduğunu öne sürdü. Selvi, FETÖ'nün gizli tanığa “Seni paraya boğarız. Yeter ki ülke seç, seni buradan kaçırırız” diye teklifte bulundukları iddia etti.

Abdulkadir Selvi: Devletin gizli tanığı deşifre oldu; FETÖ kaçırmak istiyor

"Reza Zarrab davasının hâkimi Richard Berman’dan Türkiye’ye mesaj var" diyen Abdulkadir Selvi, "17-25 Aralık operasyonunda devletin gizli tanığı deşifre oldu; FETÖ kaçırmak istiyor" iddiasında bulundu.

Selvi, "Gizli tanık deşifre oldu" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2018) yazısında 'gizli tanık'la ilgili şu satırlara yer verdi:

"ABD’de her adım bilerek atılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Zarrab’ın ABD’ye gitmesine, Hüseyin Korkmaz’ın tahliye edilip elimizden uçmasına neden izin verdik diye sormayacağım. 17-25 Aralık’ta devletin gizli tanığı olan iki kişinin henüz ifadesi alınmadı. Bu kadarı da fazla olur demezseniz onu da paylaşmak isterim. 17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biri KHK ile ihraç edildi. Hatayı fark edenlerin çabası sonucunda geri döndü ama başka kuruma geçişi onaylanmadı. Bu arada gizli tanıkların kimliği deşifre oldu. FETÖ’cülerin, gizli tanıklardan biriyle irtibat kurduğu, “Seni paraya boğarız. Yeter ki ülke seç, seni buradan kaçırırız” diye teklifte bulundukları söyleniyor. Gizli tanığın şimdiye kadar bu tür teklifleri geri çevirdiği biliniyor. Ama ortada Hüseyin Korkmaz örneği olduğu sürece kimse güvende değil demektir. Çünkü FETÖ’nün kitabında pes etmek yatmıyor." (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon reza zarrab 17-25 Aralık FETÖ

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
SELVİ ÖYLE BİR ANALTIYONKİ SANKİ SEN YANLARINDASIN SIORU ŞU RÜŞVET ALAN BAKANLARA VE BUNA GÖZ YUMAN ASRIN LİDERİNEVERİLECEK CEZA NEDİR BUNLR BİR SUÇ İŞLEDİ CEZASINI KİM VERECEK
selvi tam yalağa zamanında fetoşun yalanmadık yerlerini bırakmayan aşağılıklar şimdi vatansever oluverdi . öt korkusundan
allahım sizi bildigi gibi yapsın .. annenin karnındaki çocuk ölse onu bile feto yaptı diyeceksiniz pesss artık.. ne hikmetse rezanın önüne yatanları kol saati takanlarla alakalı bir kelime yok
kaçırın sonra her abd gireni tutuklasınlar.. bir kişinin cezasını ülke çekmek zorunda değil
Sen nerden biliyosun bukadar muhabbeti acaba..
ADİLİ KİM KAÇIRTTI BAĞZI ŞEYLERİN BİLİNMESİ İSTENMİYOR AKP TARAFINDAN
SELVİ ÖLÜMDE VAR. YALAN YALAN NEREYE KADAR. YANINDANIYDIN NEREDEN BİLİYORSUN. TABİİİ YEDİRDİLER MAMAYI YAZDIRDILAR YAZIYI. ÖLÜMDE VAR HESABINI FİTİL FİTİL ÖDEYECEKSİNİZ. ALLAH SORAR BUNLARIN HESABINI HAA İNANIYORSANIZ. İNANMIYORSANIZ TALANA DEVAMMMM.
kendi kicinizi kurtarin once
SELVİ ne yazık ki hak-hukuk ve adalet için değil,yemlendiği yerin hakkı için basın ile algı oluşturmaya çalışan,bildiği doğruları gizleyip,üfürülenleri GERÇEK diye insanlara üfüren ÜFÜRÜKÇÜ TAYYARE,OLMAZ ONDAN MİLLETE ÇARE.
gizli tanık selvi
Halen her şeyin altından FETÖ çıkıyor.O zaman neden FETÖ ile evlilik yaptınız.Evlilikte ne oldu da ihanet etti.1999 da Türkiye den kaçıranlara darbe yaptınız Şimdi kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz.
ACABA BUNU SÖYLEYEN KİŞİNİN SELVİ YANINDAMIYDI ASLINDA BU SELVİ . GÜLERCE VE BUNUN GİBİ İNSANLAR FETÖNÜN DIŞARIDAKİ ÇOCUKLARI BUNLARA ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREK ATTIKLARI ADIMI TAKİP EDİLMESİ GEREK
abdul kadir selvi abimiz doğru söylüyor bu ülkede doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar anlayana sizi gidi fetöcüler sizi
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