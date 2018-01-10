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Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 07:23 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e daha önceden “Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz”, “Yazıklar olsun” diye yüklendiğini anımsatan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın dünkü sözleri içinse "AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana bir ilkti. Ama dün bir milat yaşandı. Erdoğan, Gül’e savaş ilan etti" tespitinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar" demişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu sözlerinin bir milat olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın, Abdullah Gül'e savaş ilan ettiğini belirtti. "Bakalım Gül susacak mı, yoksa bu eleştirilere cevap verecek mi?" diye soran Abdulkadir Selvi, "Peki Erdoğan buna neden ihtiyaç duydu? Bir strateji söz konusu. Erdoğan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül ile AK Parti arasına kalın bir set çekti. AK Parti’de Gül’e olan sempatiyi silmeyi amaçladı" tespitinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 62 yorum
Abdullah gül e halkta tepkili kusura bakmasın kurucularından olduğunu iddia ettiği bir partinin en zor zamanlarında yanında olmazsa tepkiyi alır seçime girerse kesinlikle hezimeti yaşar tartışmasız girmeye cesaret edebileceğini sanmıyorum ama akp içindede etkinliği gitmiştir tıpkı Bülent Arınç gibi yanına sadece gene kendisine akp nin kazandırdığı bir Eski cumhurbaşkanı sıfatı kar kalmıştır onun kıymetini bilsin en azından bazı şeylerin kıymetini bilmediği için.
Abdullah Gül ile bir tutup örnek verdiğin adama bak Bülent Arınç pehh. Ayrıca da partinin zor zamanlarında yanında durdu şimdi zor zamanı falan değil şunu da eklemek isterim ki ak partiye birşey dediği yok adamın zaten Erdoğanı eleştiriyor, üstelik bu eleştirilerde karşılıklı zaten.
onunla ayni seyi dusunmeyen kim varsa hepsi dusman hepsi fetocu adam devlet degil sanki kabile yonetiyo
ona her zaman kavga edeceği biri lazım bu onun oy stratejisidir.Ülke huzursuz olmuş kime ne .Bir ara Mesut-Çiller kavgası vardı şahsen ben bıkmıştım.Tayyip de artık bıktırma noktasına çoktan geldi de yemledikleri işi kurtarıyor
BIRBIRLERINI YESINLER.CANIMA MINNET.GUZEL OLUYOR.
savaşsız bir türkiye'de yaşamak dileklerimle..
Akp genel başkanının savaş açmadığı kimse veya ülke kalmayacak yakında!
en iyisini yapmış REİS
istiyorki kimse aday olmasın rakip çıkmasın hep ben yönetici olayım istediğimi istediğim yere getirip indireyim yeterince yönetimde kaldı artık değişim zamanı
bu adam çıkarı için babasını bile satar
abdullah gül tinki vinki gibi şeker bi adam onunla bile ters düştü
reis satmadigin dostun kalmadı o yüzden seni haksız buluyorum çok havalara girdin coook
kendi yol arkadaşının eleştirilerine bile tahammülü olmayan,teklik ve istibdat basamaklarının zirvesine gelmiş ve kibrin dibini yaşayan akp genel başkanı, dostlarına sırtını dönerek ayakta kalacağını sanıyor.Lakin bu senin ve merhamet yoksunu zihniyetinin çöküşü olacak.....
Herşey senin olsun ülkede senin olsun bıkmadın 15 senedir millet bezdi ya
AKEPE CAN ÇEKİŞİYOR .MHP ZATEN TÜMDEN BİTTİ .ÇOK ŞÜKÜR .
aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış
rantın olduğu her kesimde savaş olur,bu akp ise kuralsız ve kanlı savaş olur.
Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.Hakiki vatan evladı.Halk olarak sürekli yanındayız.Kumpaslara oyunlara boyun eğmez.tekadam.teklider. seviyoruz.
ver coşkuyu
Karizmatik liderlik sonradan olmuyor doğuştan oluyor,liderin karşıısnda haddini bileceksin bilmesem adam gibi yerini bileceksin,Laf olsun diye liderin lafının üstüne laf söylememezsınzı GÜL efendi
Fetö'den alırlar içeri
savaş ilan etti korkulan oldu ne ? bizim için hiç bir değişiklik yok. yeter kardeşim başlıklarınıza başlıycam
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Sırada YELDEĞİRMENLERİ Mİ VAR. Ha o olmazsa RÜZGAR GÜLÜ TÜRBİNLERİ olduğunu hatırlatalım .HA RECEEEP SAVAŞ İLAN ETMEDİĞİN HİİÇ BİR ŞEY BIRAKMA. MAREŞAL DE OLACAKSIN HA GAYRET.
BÜTÜN DİKTATÖRLER KAN VE GÖZ YAŞI ILE BESLENIR
yanii yine her zamanki gibi ulke cikarinin onune. kendi cikari koyuldu.
şu koltuk sevdası varya :) neyi paylaşamıyorsunuz anlamadım şu fani yalan dünyada tartışmayı bırakında şu Güzelim memleketi nasıl daha güzel yaparız işsizli nasıl önleriz sapkınlık kudurgunluk aldı başını gidiyor tecizler tecavüzler sucu arttırmaya bakın önüne gecin bunların.
Sana iyi oldu abdullah efendi sensin istifa edipte onu başbakan yapıp bu hallere koyan.
Bıktık 15 senedir baskılarından
eski şehirde bir konuşmasında aynen bunu söyledi BEN EVLATLARIMA HELAL LOKMA YEDİRMEDİM dil sürçmesi diye bir olgu yoktur beynin söylemek istedigi tepki dir
Tayip Erdoğan kavgasız duramaz içeride bulamazsa mutlaka dışarıda bir düşman yaratır. kaos ve kargaşadan yararlanarak kendi seçmenini ayakta tutup, yolsuzluk ve hırsızlıkların gündeme gelmesin bu şekilde engelliyor...
ben şunu anlayamıyorum sayın recep bey başbakan oldu cumhurbaşkanı oldu isdersede devam edebiliyor sayın gül neden siyasetde devam ederse vatan hayini oluyor ben bunu anlayamıyorum bir akıllı akpli çıkıp beni aydınlatırsa sevinirim
EEE. TAYYİBE NOTERLİK YAPARKEN DÜŞÜNECEKTİN. SİVRELEN KAZIĞIN AKİBETİNİ MERAK EDİYORSAN ÖĞRENMİŞ OLDUN.
Millet eskiden putlara tapardı bugün ise put yerine partiye tapar olmuş vay hallarine
yanlışsın bay erdoğan yanlış .. yahu kendi partinin en akıllı insanları bile sana yanlışsın diyor ama sen anlamıyorsun yazıklar olsun yazıklar olsun sana attığım oylar haram zehir zıkkım olsun vatan hainisin
iyi de anlamadığım nokta şu objektif olarak düşünüyorum ülkedeki 80 milyon kişi aynı görüşte olmak zorunda mı,insanların hiç aklı fikri zekaları yok mu.ya benim dediğime direk doğrudur diyeceksin yada hainsin,fetöcusun,teröristsin.en sabit eleştiriye dahi tahammül yok.arkadaşlar sizce bunda bir anormallık yok mu?
adamın kardeşim dediği her insana gün geçmesinki düşman ilan etmesin.
nankörlerin akp de işi olamaz,fetöcülerin bayram yaptığı zaman abdullah gül ve arınçın sahnede olduğu zamanlar,ikiside fetöcü zaten,akp de işleri kalmadı,fetö partisi kursunlar
Herkes Rte gibi düşünmek zorunda değil...
Yolunuz yol olmadığı için adam sapmış. Birisi bana şu milli ve yerli olayını anlatsın yahu! Ne millisi ne yerlisi? Bunlar mı milli???
yiyin birbirinizi :)
gül .bu sözlerden sonra c.başkanlığına aday olup bu utanmazın karşısına dikilmezse oda en az bu hadsiz kadar karaktersizdir.
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