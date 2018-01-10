Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar" demişti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu sözlerinin bir milat olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın, Abdullah Gül'e savaş ilan ettiğini belirtti. "Bakalım Gül susacak mı, yoksa bu eleştirilere cevap verecek mi?" diye soran Abdulkadir Selvi, "Peki Erdoğan buna neden ihtiyaç duydu? Bir strateji söz konusu. Erdoğan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül ile AK Parti arasına kalın bir set çekti. AK Parti’de Gül’e olan sempatiyi silmeyi amaçladı" tespitinde bulundu.
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