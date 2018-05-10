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Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:37 | Son Güncelleme

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüşmesi konuşuldu. Görüşmeyle ilgili Abdulkadir Selvi önemli detaylardan bahsetti.

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-İnce görüşmesinin detaylarını anlattı

Selvi görüşmeyle ilgili, "Görüşmede sadece Rize muhabbeti olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda bilgi veriyor Muharrem İnce'ye, söz bir ara Afrin operasyonuna geliyor. Muharrem İnce Edirne'den geldiğini ve Hakkari'de miting düzenleyeceğini söylüyor. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı, İnce'ye "Türk Bayrağı olacak mı?" diye imalı bir soru soruyor. Muharrem İnce de "Tabi ki olacak" cevabını veriyor. Birbirlerine başarı diliyorlar ve bu şekilde sonuçlanıyor" bilgisini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ince abdulkadir selvi CHP

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