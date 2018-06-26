Abdulkadir Selvi yazdı: Bu kez çok şaşırtıcı bir kabine bekleniyor

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından şimdi de gözler yeni kabineye çevrildi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Bakanlık kulisleri ve yeni kabinenin yapısı' başlıklı yazısında bu konuyu kaleme aldı.

Erdoğan'ın, yemin töreninden sonra yeni hükümetin kuruluşunu gerçekleştireceğini hatırlatan Selvi, "Yeni sistemde Meclis’te güvenoyu aranmayacağı için, Erdoğan ilan ettiği gün Cumhurbaşkanlığı Hükümeti işbaşı yapacak. Yeni kabinede gözler ekonomi yönetiminin üzerinde olacak. Bu arada milletvekili seçilen bazı bakanların istifa ettirilerek kabinede yer alması düşünülüyordu." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yeni kabinede isimlerinin geçtiğini söyleyen Selvi, "Ancak AK Parti’nin Meclis’te çoğunluk sağlayamaması nedeniyle nasıl hareket edileceği kestirilemiyor. Peki kabine kimlerden oluşacak? Milletvekili olmak için istifa etmeyen bakanların kabinede yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şaşırtıcı bir kabine kuracağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.