Abdulkadir Selvi yazdı! İşte Afrin operasyonunun kodları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak Cumartesi günü Elazığ'da operasyonun sinyalini verdiğini belirten Selvi, Erdoğan'ın operasyon başlayana kadar psikolojik bir savaş yürüttüğünü belirtti. Erdoğan'ın Elazığ'daki konuşmasından bir hafta sonra operasyonun başladığını yazan Selvi, arka planda başarılı bir diplomasi yürütüldüğünü belirtti.

Selvi'nin yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesi dönüm noktası oldu. Çünkü ondan önce Afrin’de Rus askerlerine yönelik büyük bir provokasyon gerçekleştirilmiş, Türkiye hedef olarak gösterilmişti. Putin-Erdoğan görüşmesi ile oyun bozuldu. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın Brüksel’de ABD Genelkurmay Başkanı ile görüşmesi ve Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı’nın 18 Ocak’ta Rusya’daki temasları harekâtın düğmesine basılmasını sağladı.

Rusya ile varılan mutabakat iki noktayı garantiye almamızı sağladı:

1- Hava sahası savaş uçaklarımıza açıldı.

2- Suriye ve Rusya’ya ait hava savunma sistemleri devre dışı bırakıldı."

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