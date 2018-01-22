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Abdulkadir Selvi yazdı! İşte Afrin operasyonunun kodları

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 07:22 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Afrin harekâtının stratejik yüzü" başlıklı yazısında Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Afrin harekâtının güvenlik konseptini aşan Suriye denklemindeki stratejik bir hamle olma özelliği taşıdığını belirten Selvi, yazısında "Afrin harekâtının kodlarını iyi okumak gerekiyor. Afrin, Kürtlere karşı bir harekât değil. HDP’nin bu yöndeki kışkırtmaları başarılı olamayacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak Cumartesi günü Elazığ'da operasyonun sinyalini verdiğini belirten Selvi, Erdoğan'ın operasyon başlayana kadar psikolojik bir savaş yürüttüğünü belirtti. Erdoğan'ın Elazığ'daki konuşmasından bir hafta sonra operasyonun başladığını yazan Selvi, arka planda başarılı bir diplomasi yürütüldüğünü belirtti.

Selvi'nin yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesi dönüm noktası oldu. Çünkü ondan önce Afrin’de Rus askerlerine yönelik büyük bir provokasyon gerçekleştirilmiş, Türkiye hedef olarak gösterilmişti. Putin-Erdoğan görüşmesi ile oyun bozuldu. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın Brüksel’de ABD Genelkurmay Başkanı ile görüşmesi ve Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı’nın 18 Ocak’ta Rusya’daki temasları harekâtın düğmesine basılmasını sağladı.

Rusya ile varılan mutabakat iki noktayı garantiye almamızı sağladı:

1- Hava sahası savaş uçaklarımıza açıldı.

2- Suriye ve Rusya’ya ait hava savunma sistemleri devre dışı bırakıldı."

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Suriye abdulkadir selvi PYD Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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