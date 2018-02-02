HABER

Abdulkadir Selvi'den bomba AK Parti iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 08:42 | Son Güncelleme

AK Parti kulislerinden verdiği bilgilerle tanınan gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İttifak için Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile de görüşüyoruz" dediğini iddia etti.

AK Parti kulislerinden verdiği bilgilerle tanınan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan Selvi, 2019 seçimlerine MHP ile ittifak yaparak girmeye hazırlanan AK Parti'nin SP ve BBP ile de ittifak yapma hazırlığında olduğunu söyledi.

"EN UYGUN MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Selvi şu ifadeleri kullandı:

- Üstüne basa basa, altını çize çize söyleyelim. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Uygulanabilir en pratik model üzerinde çalışılıyor.


Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Recep Tayyip Erdoğan abdulkadir selvi AK Parti-MHP

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Neden. Tek başına iktidar değil mi AKP...oyları daha %0,01 ile %0,03 arası olan bu iki partiden medet umuyor. Demek ki işler yolunda gitmiyor demektir. Adamlar Mecliste bile değil. Gerçi olsalar da bir şey değişmez de..Neyse
çöküş dönemine bahçeliyle ittifakla başlandı zaten :)
Bir Abdullah Gül de gelse komple bitersin reizZz.
abd de 2 parti var cumhuriyetçiler demokratlar türkiyede 2 parti olacak sağcılar.
bu feröcü mü ünlü isim??? ülke değil tımarhane ya
onlarda % 51 kurtaramaz vatan partisinde alınız
Diğer Haberler
Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi

Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji son dakika fırtına uyarısı! 2 Şubat 2018 hava durumu raporu

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

Ensest ilişkiyi anlatan masala tepki yağıyor: Kızıyla evlenmek isteyen kral!

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

Erdoğan'dan Külünk'ün 'gazilik unvanı' teklifine tepki

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.