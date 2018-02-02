Abdulkadir Selvi'den bomba AK Parti iddiası

AK Parti kulislerinden verdiği bilgilerle tanınan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan Selvi, 2019 seçimlerine MHP ile ittifak yaparak girmeye hazırlanan AK Parti'nin SP ve BBP ile de ittifak yapma hazırlığında olduğunu söyledi.

"EN UYGUN MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Selvi şu ifadeleri kullandı:

- Üstüne basa basa, altını çize çize söyleyelim. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Uygulanabilir en pratik model üzerinde çalışılıyor.



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi