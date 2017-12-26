Abdulkadir Selvi'den 'iç savaş' çıkartır denen KHK için yorum: Aynısını CHP de yaptı

Peki söz konusu KHK ne diyor? 696 sayılı KHK’de en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çıkarılan yeni KHK'yı "Sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" sözleriyle eleştirmişti. CHP ise, olağanüstü MYK yapıp Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı almıştı.

"Bu düzenleme darbe teşebbüsü, sadece o gece ve 16 Temmuz sabahıyla ilgili" diyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ifadesi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması nedeniyle yazılan bir unsurdur. Sonrasındaki eylemleri hiçbir şekilde kapsamamaktadır."