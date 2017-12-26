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Abdulkadir Selvi'den 'iç savaş' çıkartır denen KHK için yorum: Aynısını CHP de yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 08:05 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesi Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. Bunun iç savaşa neden olacağı öne sürülüyor. Söz konusu düzenlemeyi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bunun 15 Temmuz sürecini kapsadığını savunurken, daha önceden çok benzer bir yasayı CHP'nin de uyguladığını ifade etti.

Peki söz konusu KHK ne diyor? 696 sayılı KHK’de en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çıkarılan yeni KHK'yı "Sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur" sözleriyle eleştirmişti. CHP ise, olağanüstü MYK yapıp Anayasa Mahkemesi'ne gitme kararı almıştı.

"Bu düzenleme darbe teşebbüsü, sadece o gece ve 16 Temmuz sabahıyla ilgili" diyen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ifadesi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması nedeniyle yazılan bir unsurdur. Sonrasındaki eylemleri hiçbir şekilde kapsamamaktadır."

AK Parti'den yapılan bu açıklamanın gayet yerinde olduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Bu düzenleme hukuk sistemimize ilk kez mi giriyor? Hayır. Anayasa’nın 17. maddesinde, 'Ayaklanma ve isyanın bastırılması' hükmü, AİHS’nin 2. maddesinde ise, 'Ayaklanma ve isyanın yasaya uygun olarak bastırılması' düzenlemesi yer alıyor" dedi.

"CHP’nin bu konuda tarihten bulduğu örnekler var" ifadelerini kullanan Selvi, "1931’deki Erciş, Zilan, Ağrıdağ, Erzincan-Pülümür ile Dersim harekâtıyla ilgili. Anlamadığım bir şey var. Bunlar CHP’nin tek parti dönemine ait değil mi? CHP, 70-80 yıl önce kendi yaptığı düzenlemeye neden karşı çıkıyor? CHP kendi tarihiyle kendi tezini vuruyor gibi geldi bana" sözleriyle bugünkü yazısını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
iç savaş CHP KHK abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
yıl olmuş 2018 selvi daha nerde gelişecegimiz yerde geri gidiyoruz kavimlerin göçündede senin gibileri çoban yapıyorlarmış
@kara_dream tabii adamın söylediği işine gelmedi herhalde
@kara_dream ÖYLE DEME PENSİLVANYA DAKİ AĞABEYİ KIZAR SONRA
darbe olmuş.yada teröristler basmış.tabiki halk eli silah tutan herkes,alnının ortasından vuracak bunları.
yandaşın birini öldürünce teroristti diyecek ve çıkacak sonrası kan davaları tabikide iç savaş
Gayet güzel düşünülmüş bir yasa,ipten ve kazıktan kopmalar artık sokaklarda cirit atamayacak.
AL SANA YORUM. BU YAZANDA BİR GAZETECİ
GEVELEYİP DURMAYIN .İRAN DEVRİMİ GİBİ BİR MODEL DÜŞÜNÜYORLAR HALKIDA BU İŞTE KULLANACAKLAR .KALEMŞÖR SELVİ. SAÇMALAYIP DURMA .
CHP bu demokrasi dışı hareketi 1940 yıllarında yaptı aradan tam 70-80 yıl geçmiş hala o kafada yazarsanız yuh size derim, sizin gibi kafalardan da ancak bu kadar gerici bir savunma beklenirdi, kaldı ki yapılmak istenen Necip Türk Milleti'in sabrı ile uğraşmak iç savaş çıkarmak için iktidar elinden geleni yapıyor 16 yıldır tek başına iktidar olan bu zihniyet kendisine güvenilerek verilen b emaneti yönetemeyeceğini anlayınca OHAL kararı aldı şimdi sorum Bahçeliye sen ne ayaksın sen iktidar olamak için neden bir projen yok neden sen Türk Milliyetçilerini harcıyorsun Ne Mutlu Türküm Diyene
NE DEDİLER;17 aralıkta bakanlar rüşvet aldı dememek için fetö darbe yaptı dediler.15 temmuz darbesinde türk silahlı kuvvetleri hükümete darbe yaptı dememek için fetö darbe yaptı dediler.rus uçağını türkiye cumhuriyeti hükümeti düşürdü dememek için fetö düşürdü dediler.rus büyükelçiyi türk polis teşkilatından bir polis öldürdü dememek için fetö öldürdü dediler.
He oldu. Cok sukur bedava makarnalari yemiyoruz. Bence abdo sen ananida al git yaa.
tam zırvalamışsın ,velevki doğru bahsettiğin bküçük bir bölge zaten.
oh oh ne güzel olmuş hep terörüst zihniyetliler temizlenecek türkiyenin önü açılacak
tek parti dönemini kınayıp aynısını yapanlar acaba tek parti gibi yaşamak için mi bunu yapmışlar
Er in kafasını kes darbe önledim de hesap verme ! Bu ülkenin ordusu polisi var
bu cehape ve zihniyeti herşeyde olduğu gibi bunuda saptırıyor acaba bu kanunla ilgili ortalığı karıştırıp hükümeti düşürebilirmiyiz zaten bu cehapenin tarihine bakın hep bu alavere dalaverelerle iktidar olmuşlardır
Ne kadar geri zekaı bir aam yaa. Bunun gibi değil buna benzeyen diyor. Velevki aynısıydı. yanlış yapmış. şimdi yanlışı yanlışla mı savunacağız yani. Kıt zekalı servi.
Hiçbir yasa çıkarıldığı tarihten önce işlenmiş bir suçu af etmede veya cezalandırmada geçerliliğe sahip değildir. Son KHK'ya bu kapsamda bakılmalıdır. Darbe gecesi yaşananların o gün geçerli kanunlara göre değerlendirilmesi ve suçluların o gün ki kanunlara göre cezalandırılması bugün ki anayasaya göre bir zorunluluktur. Eve giren hırsıza tokat attırmayan kanunlar kafası kesilen askerin katiline gereken cezayı verdirecektir diye düşünüyorum..
bu selvi denen yalakaya biri anlatsın 90 yıl önce yeni kurulan bir cumhuriyetle günümüzü karşılaştırmasın insanları da aptal yerine koymasın çünkü en büyük aptal kendisi yanlışları savunmayın artık yeter yalakalar
@cetinbeyazoglu ortada bir yanlış yok ne yapalım sizin gibi darbeye kalkanlrı illa kzızğa mı oturdalım kazıkmı arayacağız
CHP Fetö ve ABD nin piyonudur.Ne yani darbe mi olsaydı? Millet karşı çıktı ve o gün kahramanlık yapan her Müslüman Türk vatandaşı için bu KHK gereklidir.CHP zaten geçmişiyle karanlık ve inkarcı, iki yüzlü bir partidir.Evet ey Kılıçdaroğlu senin memleketin Dersimi yerle bir eden de senin Partin di. Sen özür dileyemedin, seni katleden partinin başına geçetin. Siz hainsiniz hain...KHK millet olarak destekliyoruz......
Abdülkadir Selviyide kaybettik. CHP ne zaman KHK ile kanun çıkarmış gidiyorsun kimsenin bilmediği tarihlerden bahsediyorssun. Geleceğe bak köşe ci kardeşimiz. Bırakın bu geçmişi gelecek KHK lara bakalım peynir ekmek gibi kanun çıkarıyoruz, meclisede gerek yok bu durumda 2019 da meclis geri gelir belki. İleride Teksas kovboyları gibi olacağız zaten.
ya ne salak millet olduk kimse kanunu okumadı yorum yapmaya başladı chp li vekiller gazeteciler yazarlar
iyi oldu bu karşı komşuma gıcık oluyorum çeker vururum fetocu der çıkarım tam bunu yapacak milyonlar var uşak bahçeli buna bile evet diyor
sorun morun yok olması gereken bu hala tulum konusunda bile fetoyu PKK yi koruyan var vatandaşa gelince yok öyle mi
Aynı yetki darbe taraftarlarına da verilmiş oluyor. Artık olası bir darbe teşebbüsünde kim kazanırsa ceza almayacak. Panik yapmaya gerek yok. Bir de bu taraftan bakmak gerekir.
Önümüzdeki süreçte yine darbe planlayanlar bu KHK yi duyunca paniklediler... ABD ve taşeronları kendilerini uyanık sanıyorlar... 15 temmuz da silahsızdık... Hadi şimdi gelin bakalım... Acırsam şerefsizim... Gök girsin kızıl çıksın...
@zeromega_2017 aynen
YANİ 1930 O GÜNÜN ŞARTLARINDA YAPILMIŞ BİR DÜZENLEMEYİ BUĞÜN CHP DE YAPMIŞTI DEYİP BÖYLE BİR YAZI KALEME ALMAK BENCE SAYIN SELVİYE YAKIŞMADI ZATEN CHP DE KENDİNİ SAVUNAMIYOR İNÖNÜYE TEK ADAM MİLLİ ŞEF DİYORLAR MENDERES VE BAYAR CHP MİLLETVEKİLLERİ İKEN AYRILIP DP KURUYORLAR VE TEK BAŞINA İKTİDARA GELİYORLAR İSMET İNÖNÜ TEK ADAM OLSA O GÜN TEK PARTİLİ DÖNEMDEN ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇER Mİ
sn selvi inandiklarini yazdigindan eminmisin sen.soru basit aslinda hukugun ustune cikacak kural varmidir. cevap eger senin icin vardir sa sana tavsiyem bi daha yazma. cunki senin okumaya ihtiyacin var. burda servis edilen bilgi belge yok.sadece akil ve vicdan var. yani demem o ki her kanalda karsimiza cikiyorsun bari biraz toplumsal uzlasmadan yana ol.akil suzgecin cikar suzgecinin onune gecmesin.
BU KHKYA KARŞI OLANLAR FETOŞUN ABD NİN AB NİN ADAMIDIR. ALLAH C.C SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ KORUSUN.
dünyada bir kişi göstermezsiniz ki insanın anasını babasını kardeşini veya eşini birileri katledecek o kişide seyredecek hiçbir şey yapmayacak yok öyle bir dünya varsa oraya gitsinler.O zaman NENE HATUN,HASAN TAHSİN,KUBİLAY, ve niceleri bu ülkeye saldıranlara aslanlar gibi cevap verdiler onlarıda yargılayıp gıyablarında hemen yargılayalım öylemi biraz dürüst olun dürüst
@hdemirtasli helal kardeş.......
ESKİDEN BİRİSİ DAMDAN ATLARSA SİZLER DE Mİ ATLAYACAKSINIZ. KAÇINCI ÇAĞDAYIZ. ESKİLERİ ARAŞTIRACAĞINA YENİLERİ ARAŞTIR Kİ BİR İŞE YARASIN. AMA SİZ HEP HÜKÜMET TARAFTARI OLURSUNUZ Kİ PARA KAZANASINIZ.
@obalki Ne alaka? Hain fetöcü seni....
bu yasa sadece ve sadece 15 temmuzla ilgiliyse eger millete bunu iyice öğretin belletin. eger bunu millete 15 temmuzdan ibaret olduğunu öğretmezseniz Türkiyede iç karışıklık çıkarmak isteyen yabancı veya yerli örgütlerin ekmeğine yağ sürmüş olabilirsiniz.. bu yasa ile milletin birbirine sıkması birbirine girmesi amacıyla göstermelik bir darbe veya terör olayı çıkartırlar...suriyedeki gibi millet birbirine sıkmaya başlayınca kenara çekilip VATANIMIZIN bitişini seyrederler...ORTALIKTA AMERİKA GİBİ İSRAİL GİBİ AKIL OYUNLARIYLA ÜLKELERİ YIKAN DEVLET ÇOKKEN AMA DİKKAT EDELİM DOSTLAR
Yalaka milliyetciler gene boş politika yapmış.. Milletin hasmı var hasabı var. En ufak karışıklıkta kim vurdu ya gidenler ve karışıklıklar çok olacak bunu da düşünün !!! Yazan : Hira dağı kadar MÜSLÜMAN ! Tanrı dağı kadar TÜRK !
@tarkan.gs hasmıda elinde silahla halka ateş edip darbeci terörislerin yanında olursa gayet neormal
Bu ülkenin hakimi savcısı o kadar da saf değil. Hasmı olan adam gidip birini vurup, sonradan bu teröristti diyecek kadar basit değil.
asker şehir içinde teröriste teslim ol çağrısı yapıyor artık buna gerek yok teröristmş çek silahı taktak. trabzonda da yayylalatdada öyle benim trbzonly kardeşimi pkk lıyı vyrdu diye yargılayamazsın.
koltuk koruma korkusu avantayı kaybetme korkusu illegal oluşumları legalleştirerek ülkeyi hukuksuz bir kaos içine sokmaya çalışmalarına sebep oluyor..zaten ülkede hukuk olsa bunu yapamazlar..zaten ülkede tc ordusu yada polisi olsa bunlar olmaz..zaten ülkede bu kadar beyinsiz sığır düşünmeden geleceklerini görmemezlikten gelerek oy verdikleri için bunlar..zaten korku büyük ve karşı tarafı yıldırmak için bu şerefsizlikler...
Ya olaya bir de şöyle bakın. Kanunsuzlarda zaten silah var ve canlarının istediği gibi kullanıyorlar.
HER KİM BU YENİ KHK KARŞI İSE CHP BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI ABDULLAH GÜL FETOŞUN ADAMIDIR. KILIÇDAROĞLU NEDEN 15 TEMMUZ DARBESİNDE TANKLAR SANA YOL AÇTI ABDULLAH GÜL NEDEN 251 ŞEHİT VATAN EVLADINA SAHİP ÇIKMIYORSUN. CHP NEDEN 15 TEMMUZU DARBE OLARAK KABUL ETMİYORSUN. ÇÜNKÜ SİZ FETOŞUN ADAMISINIZ. ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN. KAHROLSUN HAÇLI ZİHNİYETİ VE MAŞASI ZALİMLER.
ic savas zaten var suanda yorumlari okuyunca anlayabilir her akli olan ama burda dikkat etmesi gereken siyasiler degil halk zaten siyasilerin amaci tansiyonu surekli yuksek tutumak ve yandaslarini percinlemek hangi parti oldugu onemli degil sistem bu yorumcular burda yazi yazarken bile dikkat etmesi gerekir benden soylemesi olaylarin buralara gelmesinde her vatandasin payi var artik birakin bu didismeyi cunku kazanani olmayacak bundan emin olun.... saygilar.... mynet bunuda yayinlamazsan yayinciligindan suphe duymaya basliyacam...
Simdi benim kafam almadı Siyasiye bişey olursa devletin halkı silah kullanabilecek dogrumu Ya bu silahı kullanacak halka bisey olursa kendini korumak için kullanabilecekmi bunu?
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