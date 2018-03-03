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Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin bölgesinde irtibat hendeklerinin yanı sıra özel hendeklerle tankları tehlikeli bölgelere yönlendirmeyi hedeflediği saptandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bu tahkimatın arkasında kurmay akıl var." dedi.

Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'ya ait tüneller, çukurlar ve meskun mahallerdeki bubi tuzaklarının ele geçirilmesiyle, amaçlanan kirli planlar çökertilmeye devam ediliyor.

Afrin'de sivilleri kalkan yaparak sözde bir direniş ortaya koymaya çalışan YPG/PKK, "tank hendekleri" ile TSK ve ÖSO'ya zayiat verdirmeyi hedefliyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine, Afrin dağları ve meskun mahalleri ile dağlara görece daha yayvan alanlarda YPG/PKK'nın oluşturduğu tahkimatın her birinin hem taktik hem operasyonel hem stratejik hem de jeostratejik anlamının bulunduğunu söyledi. Ağar, Afrin kırsalındaki tahkimatın, jeopolitik amaçlara hizmet eden jeostratejik bir karaktere sahip olduğunu vurguladı.

Afrin karasalında 26 Ekim 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın son meydan muharebesinin yapıldığını anlatan Ağar, terör örgütünün söz konusu tahkimatlarının, Anadolu'nun Ortadoğu'da bir etki üretmesini engellemek üzere de yapıldığını belirtti.

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"ÖLÜM BÖLGELERİNDE İMHA ETMEK İSTİYORLAR"

Afrin karasalında, Mehmetçik'in ortaya koyduğu taktik ile operasyonel ve stratejik hamlelerini etkisizleştirmek, durdurmak, yönlendirmek, kanalize etmek, kanalize ettiği noktalarda da imha etmek üzere söz konusu tahkimatların oluşturulduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Burada amaçlananı görmeye başladık. Ele geçirilenler arasında tank hendekleri var. 3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde. İrtibat hendeği değil bunlar. Tanklar için özel yapılmış hendekler. Neden bunları yapıyorlar? Hendeklerden geçemeyecek tankları ve diğer paletli-tekerlekli zırhlı unsurları istedikleri taraflara yönlendirerek oluşturdukları ölüm bölgelerinde tanksavarlarla, gelişmiş patlayıcılarla imha etmek istiyorlar. PKK'nın böyle bir niyeti ve maksadı var. Engeller, patlayıcılar, konvansiyonel ve sofistike silahlarla harekatı etkisizleştirmek istiyorlar. Ayrıca PYD/PKK terör örgütü sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmayı sürdürüyor. Bunların hepsi bir araya geldiğince PKK'nın çok kalleşçe bir plan yaptığını görüyoruz."

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ARKALARINDA KURMAY BİR AKIL VAR

Afrin karasalında ortaya çıkarılan, ele geçirilen bu tahkimatta sadece eğitilmiş bir YPG/PKK'lı aklının bulunmadığına dikkati çeken Ağar, "YPG/PKK'nın bu denli bir tahkimat üretmesinin ardında bir kurmay akıl var." dedi. Ağar, örgütün 5-6 yıllık bir çalışmayla Afrin'deki bu tahkimatı yaptığının anlaşıldığını kaydetti.

AA

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
zaten basindan beri abd egitmiyo muydu bunlari?
bızım kucuk enıstede barzanının ıtlerını egıttıyoz ayagıyla egıttı bu soysuzları
Amerika ile örtülü veya bize göre açık bir savaş var.
bu tür orduyu ilgilendiren statejik öngörülerinle bu milletten belki tam puan alabilirsin ama benden sana sıfır sayın Ağar bey..! savaş satrançtır ve kimse planlarını ifşa etmez ve etmemeli. ama sen çıkıp düşmanın amaçlarını ve ordunun ne yapacaklarını buraya yazıyorsun ve bu durum senaryosu yazılmış bir TV dizisini eleştirmeye başlıyor. benim fikrim me biliyormusun sayın Ağar!? biraz sus! seni burdan sıradan vatandaş okuyor çünkü, kimsenin senin kadar bilgili birine ihtiyaç duyduğunu sanmıyorum. çünkü herkes kendi bildiğini okuyor. eğer senin tecrübelrine kulak assalar zaten burda yazmazdın..
bu ve buna benzer ölümsever insanların sahne aldığı ülkede ölüm konuşulur hep barışseverler içerde bunun gibiler sahnede.dediklerinin teki tutmuyor anca koyunlara ara gaz veriliyor.ülke ortadoğuya batacak hala zafer naraları atılıyor karşı çıkana vatan haini muamelesi var.enver paşa hüsranını unutmadı millet allahuekber dağlarında donanları unutmasın millet.savaşla bu coğrafyada varolamazsınız yurtta sulh cihanda sulh boşuna edilmiş bir laf değil
sinirbaz denen soytarı siz her konuda fikir beyan ederken iyimiydi ? Adam işinğn ehli gerekekeni kadarını anlatıyor . Pkk ne yapacak bunu okuyunca hendeği mi taşıyacak olan olmuş biten bitmiş onu anlatıypr . Şimdi biraz da siz kesin sesinizi
Yahu memlekette başka uzman mı yok. Devamlı bu adamı görüyoruz. Hariçten gazel okuyup duruyor.
Bu gün Sıriyede mğcadele ettiğimiz bütün örgütleri biz ABD ile beraber eğittik,Öfkeşi çocuklar dedipimiz İşid,Demokratik hüçlsr dwdipimiz pyd be ypg dahil hepsi ile ilişki içşndeydik zaten geçen gafta Çavuşoğlu biz Esada karşı beraber mücadele edelim demiştik diye resmi ağızdan bunu kabul etti,Kısaca ülkeyi idare edenler konulardan habersiz bir şekilde ülkeyi arkalarından sürüklüyorlar,Esada karşı savaşırsa demokrasi havarisi fakat şimdi bizim içşn tehki olunca terör örgütü olunca geldiğimiz nokta bu
YAPILACAK İŞ... İLK ÖNCE.. ETKİLİ... BOMBARDIMAN.. SONRA.. ASKER.. GİRECEK.. BU İŞİN .. LAMI CİMİ YOK..
ancak konuşuyor sen kimsin
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