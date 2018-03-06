Abdullah Ağar'dan Afrin'le ilgili dikkat çeken paylaşım

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekatı ile ilgili çok çarpıcı bir görüntü paylaştı. Görüntülerde gece saatlerinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar dikkat çekiyor.

Abdullah Ağar sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşırken “Dün gece... Afrin karasalında baskın için sızmaya çalışan YPG/PKK’lı teröristlerin, sızmış unsurlarımıza yan vermesiyle ortaya çıkan durum.” Sözlerini kullandı.