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Abdullah Ağar'dan Afrin'le ilgili dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından teröristlerin Afrin’de dün gece yaptığı sızma girişiminin görüntülerini yayınladı.

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı harekatı ile ilgili çok çarpıcı bir görüntü paylaştı. Görüntülerde gece saatlerinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar dikkat çekiyor.

Abdullah Ağar sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşırken “Dün gece... Afrin karasalında baskın için sızmaya çalışan YPG/PKK’lı teröristlerin, sızmış unsurlarımıza yan vermesiyle ortaya çıkan durum.” Sözlerini kullandı.

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Afrin abdullah ağar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şu güvenlik uzmanları neyin kafasını yaşar hiç bilmem Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
çocuğum sen gerizekalı misin şimdi bu haberle senin söylediklerin ne alakası mal
Demek ağar ön cephede yer alıyor ki sızmaları görebiliyor, helal olsun adama, gece gündüz demeden bir elinde silah, öteki elde kalem, ne yiğitler varmış haberimiz yok
bu adam herşeyi açık açık anlatıyo, bir de ikk dan bahsederler askerde, ya yapıyosun bro
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